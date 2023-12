¿Tener gatos podría aumentar el riesgo de tener esquizofrenia?

Ante el aumento de adopción de mascotas, se dio a conocer que hay algunas enfermedades zoonóticas que pueden ser transmitidas de animal a humano y no llegar a presentar algún riesgo como otras que sí tienen consecuencias graves, según especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Estas patologías se pueden adquirir de cualquier animal, ya sea doméstico, de campo o salvajes, por esto, se recomienda lavar las manos adecuadamente después de tener algún tipo de contacto con ellos, cocinar prolongadamente los alimentos y evitar el contacto con las heces.

¿Los gatos aumentarían el riesgo de padecer esquizofrenia a sus dueños?

De acuerdo con una publicación en “Schizophrenia Bulletin, The Journal of Psychoses and Related Disorders” (Boletín de esquizofrenia de la revista de psicosis y trastornos relacionados), del Centro de Investigación Psiquiátrica de Maryland, puede existir una relación entre padecer esquizofrenia y los dueños de gatos.

Según el documento, se realizó una exhaustiva búsqueda en “Medline, Embase, CINAHL, Web of Science y literatura gris entre el 1 de enero de 1980 y el 30 de mayo de 2023, independientemente de la ubicación geográfica y el idioma”, para encontrar artículos de propietarios de estos felinos o de contacto con ellos, que fueron agrupados y evaluados.

Al final se logró tener 17 estudios, en los que encontraron “una asociación entre tener un gato en sentido amplio y mayores probabilidades de desarrollar trastornos relacionados con la esquizofrenia”, se lee en la página web de Oxford Academic.

Esto se da aparentemente por el contagio del parásito toxoplasma gondii, que produce la infección de toxoplasmosis, la cual probablemente la tienen muchos humanos y pueden llegar a no presentan algún tipo de síntoma, pero sí existe un riesgo que en su desarrollo llegue a desencadenar trastornos mentales como la esquizofrenia.

Igualmente, se añadió que tener contacto con estos animales desde la infancia puede hacerle más propenso al trastorno mental, pero todavía no se ha encontrado una asociación total.

John McGrath, autor principal del estudio, reconoció que los artículos analizados no tienen la mejor calidad, por lo que se puede llegar a una nueva y definitiva conclusión con investigaciones futuras.

¿Cómo se transmite el toxoplasma gondii?

Mayo Clinic dice en su portal web que el parásito toxoplasma gondii se transmite a través de la carne cruda, mal cocida o agua contaminada. También se pueden encontrar en las heces de los gatos.

Su infección puede llegar al sistema nervioso y allí influir en los neurotransmisores, relacionados con los cambios de personalidad, ataques psicóticos y algunos trastornos neurológicos.

Entre los síntomas más comunes, Mayo Clinic enumeró: