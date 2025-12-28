Se acerca el 31 de diciembre y miles de personas se preparan para la cena de Año Nuevo. Es una ocasión en la que se reúnen familias y amigos para celebrar la llegada del próximo año.

En este 2025, hay nuevas tendencias de decoración para la velada que impresionarán a los invitados. Expertos recomiendan optar por opciones elegantes y prácticas que combinen en todas las casas.

Una de las recomendaciones es usar un mantel con base neutra y detalles dorados. Este color es uno de los más utilizados durante Nochevieja gracias a su acabado metalizado. Un mantel negro o blanco combina perfecto con el dorado y puede ser de papel o de tela para reutilizarlo en otras ocasiones.

PUBLICIDAD

Los detalles naturales en el centro de mesa se ven sofisticados y le dan un toque orgánico a la decoración. Se aconseja usar ramas de pino o guirnaldas de abeto. Algunas incluyen iluminación LED propia y pueden ser compradas en Amazon u otras plataformas. Si el mantel es negro, se recomienda que el centro de mesa tenga un toque nevado.

Para la vajilla, se puede utilizar una con ribetes metalizados que pueda reusarse año tras año. Las que tienen base blanca y decoraciones doradas o plateadas le aportan elegancia a la mesa.

La cubertería debe ser de metal para combinar perfecto con la vajilla y mantener las tonalidades metalizadas. Los contrastes le darán clase a la comida y sintonía a los elementos.

En cuanto a los vasos y copas, se aconseja utilizar todo de cristalería. Al ser una noche con tonos metalizados, las copas de vidrio transparente le dan sobriedad a la mesa.

Si no tiene, puede adquirir un juego de copas de champaña para agregar a la cena. Esta bebida es ampliamente popular durante las celebraciones de Año Nuevo.

Otro elemento infaltable de la velada son las 12 uvas. Para que cada invitado tenga las suyas, se pueden separar racimos de 12 unidades en una bandeja de la mesa.

En toda cena se necesitan servilletas, por eso se recomienda usar unas de tela o bolsillo que sirvan para limpiarse las manos y para ordenar los cubiertos antes de la comida. Estas destacan por su practicidad y elegancia.

PUBLICIDAD

¿Qué tonos usar en la decoración de Año Nuevo?

Los colores metalizados como dorado y plateado se han impuesto entre los más populares de la celebración de Nochevieja. Estos pueden ser acompañados de otros acabados brillantes para complementar la decoración.

Los colores diferencian la mesa de Navidad con la de Año Nuevo. La primera destaca por tonos navideños como rojo y verde, mientras que en el 31 se buscan acabados más sobrios.

Otras decoraciones que se pueden usar en Nochevieja son globos metalizados, un camino de mesa o bandejas con diferentes niveles. Las piezas infaltables son las vajillas, cubiertos metalizados y copas de varios tamaños.