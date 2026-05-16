Bad Bunny se suma otra a su extenso resumé en la industria de la moda tras revelar hoy su nueva colaboración con la marca Zara que lleva su nombre de pila: Benito Antonio.

El puertorriqueño llegó este sábado a la tienda localizada en el centro comercial Plaza Las Américas, donde fue recibido por un sinnúmero de fanáticos que se encontraban en la espera de ver lo que el “Conejo Malo” trabajó con la megaempresa española.

Dicha colaboracción, que será vendida exclusivamente en la Isla del Encanto, llevó a Zara a curar un espacio propio con paredes en color aguamarina, y el misterioso logo con su nombre real que apareció en un video de Vogue, donde el boricua compartió los preparativos para el Met Gala a principios de este mes.

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Bad Bunny is releasing an exclusive clothing collection for Puerto Rico through his own brand, BENITO ANTONIO, in collaboration with Zara. 🇵🇷 pic.twitter.com/TwoyTjO0Tk — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 16, 2026

El intérprete de “Nuevayol” estuvo ofreciendo pistas de esta colaboración desde su aparición en el evento pro-fondo para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York, donde sorprendió a fanáticos de la alta moda y el público general tras llegar como un anciano.

Además de lucir la obra confeccionada por el maquillador Mike Marino, el vegabajeño reveló que su ajuar se trató de un diseño que él mismo presentó a la compañía.

Este lanzamiento,que se suma a sus colaboraciones con la marca deportiva alemana Adidas, también se da a meses de su pasada presentación en el Super Bowl, donde el galardonado artista optó por un “outfit” total de la subsidiaria de Inditex.