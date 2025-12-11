Tras apostar a un “streetwear” que honra la cultura y el joseo boricua, ahora quiere abrazar su lado más “refinado” en una cita especial.

El diseñador de moda Fabián Llanos invita al público a un “date” para dar a conocer la cuarta colección de su línea MYTHIK, que tendrá su puesta en escena este 17 de diciembre en el vestíbulo del Fairmont El San Juan Hotel.

El puertorriqueño habló con Primera Hora sobre su más reciente apuesta titulada “A Date With”, donde anhela llevar los espectadores a un encuentro íntimo que invite a conocer el comienzo de su nueva era.

“Con esta colección, hay un fin didáctico, y es demostrar que MYTHIK va por encima de ser ‘streetwear’ como tal, de que esta es una marca de moda, y en esta pasarela lo vamos a dejar claro, tanto con el público como el mercado, por eso optamos por un ‘venue’ que irá a la par con esa elegancia, formalidad y seriedad que queremos llevar a la marca”, expresó Llanos sobre la presentación que contará con 20 looks originales que exploran la intimidad, los lujos y las conexiones humana, a través del encaje, tejidos rústicos, cuero y diversas simulaciones de piel de animal.

La colección "A Date With" incluirá 20 looks originales donde aspira llevar al público a conectar con experiencias nuevas y un futuro próspero. ( Suministrada )

¿Y por qué enfocar todo en un ‘date’? Llanos aseguró que el concepto surge del interés de conectar con un público en una faceta más “elevada” de su negocio que lleva por cuatro años, por lo que decidió que los “outfits” reflejarán el proceso de darte a conocer a un extraño, anhelando que esa conexión florezca en un futuro próspero.

“La intimidad aquí tendrá que ver, desde ese momento que te entra los nervios, el momento en que se enamoran por primera vez, y aquel momento donde se hacen pareja, tanto así que ya se ven casados. Todo eso será una aventura que se contará a través de los materiales, los cortes, y los estilos que saldrán a la pasarela”, destacó el boricua.

El también creador del “Starlight Fest” aseguró que aspira por llevar experiencias similares a las que ha llevado casas de moda como Prada y Bottega Veneta, donde la ropa comunica sin depender de algún logo o monograma.

Más atrevido para el 2026

Llanos también destacó que, al momento que apunta a los cinco años de fundar su proyecto creativo, ya se encuentra listo para evolucionar su negocio de ser una simple tienda a elevar la marca a un taller experimental.

“No es fácil correr un negocio que busca salirse de la norma y seguir escalándola cuando es difícil desenvolverse en esta industria en Puerto Rico, pero, para el 2026, me siento totalmente listo para llevar ese lado más atrevido que, antes, era imposible hacerlo sin contar con un público, sin ver una juventud que le importe la moda”, expresó.

Entre las apuestas claves, se encuentra elevar a MYTHIK a una casa de moda que confeccione piezas atemporales, fáciles de llevar para diversas ocasiones, sin perder esa perspicacia urbana que ha cultivado en las pasadas temporadas.

“MYTHIK siempre ha sido una marca conceptual. Yo vendo más historias, que ropa, y siempre vas a ver algo conceptualizado en cada look, una burbuja dentro de un mar de ideas, así que el 2026 venimos más refinados, sin abandonar lo que es el ‘streetwear’, donde una camisa de botón lo puedas llevar con una chaquetita para salir, pero también lo puedes llevar con unos pantalones ‘bermuda’ para algo más casual”, sostuvo.

La pasarela “A Date With” en el vestíbulo del Fairmont El San Juan Hotel será libre de costo.