Ante la evolución por seguir las tendencias globales de la moda siguen creciendo, ahora muchos buscan recuperar, revivir y redefinir el valor de prendas de alta moda.

Y Puerto Rico no se queda atrás con la apertura de Reborn LX, la primera tienda física y digital en Puerto Rico dedicada exclusivamente a carteras de lujo de segunda mano.

Desde la Avenida Esmeralda en Guaynabo, el productor de televisión puertorriqueño Josema Hernández arranca una nueva aventura con su proyecto que aspira a visibilizar la moda circular y el mercado de lujo de segunda mano en la Isla.

En un comunicado de prensa, Hernández reconoció que su “boutique” nace por su afan de coleccionar bolsos de diseñador. Pero en la isla, su pasatiempo era prácticamente imposible de realizar, dado que tenía que viajar para comprar, y muchas plataformas líderes, ni siquiera enviaban a Puerto Rico.

De esa frustración nació una visión, donde persigue traer el movimiento global del lujo sustentable al corazón del Caribe con un modelo innovador, que integra un espacio curado para carteras de diseñador “pre loved” y autenticadas, así como una experiencia de compra tipo boutique, enfocada en la sostenibilidad, la elegancia y la historia detrás de cada pieza.

Además, el empresario asegura que le dará pie al desarrollo del turismo “thrift”, que consiste en la práctica de viajar y descubrir destinos a través de sus tiendas de segunda mano, boutiques vintage y mercados únicos, lo que podría representar una forma alternativa y sustentable de explorar la cultura local y llevarse recuerdos auténticos, no producidos en masa.

“Reborn LX representa emprendimiento con propósito. Un sueño hecho realidad por un hombre que, desde la televisión, decidió transformar su pasión en un negocio. Pero más allá de eso, creó un mercado que no existía, y con ello abrió la puerta para que miles de puertorriqueños y visitantes puedan tocar, probar y vivir el lujo sustentable, sin tener que imaginarlo solo desde una pantalla”, destacó Hernández, en declaraciones escritas.

“Estamos cansados de ver cosas por internet y solo imaginarlas. Ahora las podemos ver, tocar y llevar a nuestras casas”, concluyó.

Hasta el momento, Reborn LX está abierta viernes y sábado, desde las 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.