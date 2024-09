El interés de remover un tatuaje puede surgir por diversas razones. Luce borroso, trae recuerdos de una relación pasada, o ya no representa tus ideales. Pero en el debate de someterse al proceso, pudieran existir varias dudas. ¿Es efectivo? ¿Se puede intentar con todos los diseños? ¿Cuántas sesiones requiere?

La esteticista Stephanie Font responde que cada caso se examina con particularidad porque hay elementos que van a influir en el resultado. Los colores utilizados y el tamaño del tatuaje son algunos de ellos. De paso, reveló que la tendencia de removerlos ha ido en aumento.

“Las estadísticas dicen que por lo menos una de cada cuatro personas se arrepiente de un tatuaje o ya no se identifica con un tatuaje”, dijo la propietaria de las clínicas de belleza SunTan PR & Esthetic en San Juan y Mayagüez, donde se realiza el proceso con la tecnología del picoláser. “Aquí viene desde gente joven, hasta gente bastante mayor. Llegan muchas personas que se quieren eliminar nombres de exparejas, y vienen para buscar esa alternativa de eliminar ese tatuaje”, prosiguió sobre una de las motivaciones más comunes por las que toman la decisión de retirar lo que en un momento fue una expresión. Cuidar la imagen en el empleo que así lo requiera, es otra de ellas. “Pero ya existe la solución”, prosiguió antes de explicar en detalle cómo funciona la técnica que trabaja.

¿Cómo es la tecnología del picoláser?

“El que nosotros utilizamos es superrápido y trabaja de una forma bien focalizada. A diferencia de otros ‘lasers’ del pasado, que eran fototérmicos, que lamentablemente creaban cicatrices, trabajaban con calor, ahora son fotoacústicos, que lo que hacen es que va bien profundo en la piel y no crea daños alrededor de la piel”.

¿Todo tatuaje se puede remover?

“Los mejores tatuajes para eliminar son los tatuajes color negro o gris. Los tatuajes más difíciles de eliminar son los de color rojo, color verde y color amarillo”.

¿Se remueve en su totalidad?

“Es importante explicar que los tatuajes dependen del color, del área, depende de la persona que lo hizo, la tinta que usaron, la profundidad que usaron. Con esa información es que uno puede determinar qué tanto va a borrar un tatuaje. Pero la mayoría de los tatuajes se eliminan entre un 90 y 95%, es lo que se consigue bajar la intensidad, que es bastante. Si es un tatuaje fino, pequeño, que lleva más de 10 años, la posibilidad de que llegue a un 100 % es bien alta, pero no podemos garantizarlo porque, de nuevo, no sabemos la tinta que utilizaron y otros datos importantes”.

¿Requiere más de una sesión?

“La media está entre 5 a 10 sesiones. Estas sesiones son mensuales, así que vamos a ver ese progreso mes tras mes”.

¿Es un proceso doloroso?

“Remover un tatuaje puede molestar, pero nosotros aplicamos lo que es anestesia tópica. Adicional, mientras hacemos la remoción, vamos a estar aplicando con otra maquinita, frío localizado, que es como un aire acondicionado para que también la sesión sea mucho más cómoda. En el proceso, se ve un efecto ‘frosting’, un efecto como blanco encima del tatuaje. Esto es indicativo de que está funcionando el tratamiento y que por dentro está pulverizando esa tinta para que el sistema linfático lo elimine”.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

“El primer día tal vez se hincha un poco el área, pero realmente, la primera o segunda semana lo que te puede pasar es picor. Obviamente, se recomienda no rascarlo bruscamente, y tampoco exponerse de manera directa al sol. Cuando estamos hablando de colores rojo, verde, anaranjado, todos tienden a tener metales en sus tintas y esos colores los que tienden también en la curación es crear burbujitas de agua. Siempre doy una crema para llevar, para tratar el área roja. Si pica, no se puede retocar. La inmensa mayoría casi siempre se retoca en cuatro semanas”.

Si estás pensando en un nuevo diseño

“Lo bueno es que te puedes tatuar en el área donde se hizo la remoción de tatuajes. Te puedes hacer un ‘cover up’, y eso necesitaría menos sesiones porque lo único que tengo que hacer es bajar el color de la tinta para que tu artista gráfico te haga un nuevo diseño”.

En las cejas

La remoción con esta técnica también se puede realizar en cejas diseñadas con micropigmentación cuyo resultado no sea del agrado del cliente. “El maquillaje permanente que la gente se hace, como un ‘microblading’ mal hecho, nosotros podemos removerlo. Te va a tomar menos sesiones que un tatuaje porque cuando te hacen el ‘microblading’ no es tan profundo como un tatuaje en la piel”.

Su primera sesión

Karen Flores decidió retirar tres tatuajes que se realizó hace más de una década. Se trata de una estrella en la parte anterior de cada antebrazo, y una frase que lee “Don’t Worry Be Happy” en el hombro izquierdo. “Siento que ya no me identifico con ellos. Igual, en lo profesional, hay ropa que no me puedo poner para el trabajo”, confesó tras realizar su primera sesión en presencia de Primera Hora.

“Sinceramente, me dolió más hacerme un tatuaje que la remoción”, afirmó al detallar lo doloroso que resultó lograr los diseños que lució por un largo tiempo. “Se toma unos 30 o 40 minutos en hacerlo, y te están raspando la piel para entonces poder depositar color. Esto (la remoción) en menos de diez segundos ya ella había terminado en los tres, así que, definitivamente, hacerse un tatuaje duele más que removérselo”.