La fuerza y la belleza del mar y de los arrecifes de coral son la inspiración para la colección Arrecife de TOUS. Arrecife es el resultado de la colaboración de la marca con la Escuela de Artes Plásticas y Diseño.

De venta exclusiva en Puerto Rico, busca ser “una oda a la resistencia y la renovación, a la fortaleza y la valentía”, declara el comunicado de prensa.

A través del concurso Colección de Puerto Rico 2025 convocado para sus estudiantes, la propuesta ganadora de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño ha servido como punto de partida para el desarrollo de la colección que -después de Flor Maga, Yunque y Yagrumo - sigue rindiendo homenaje a la isla.

“Los arrecifes de coral se convierten en joyas maximalistas gracias a esta colección compuesta por piezas de siluetas marinas, en plata de primera ley y plata de primera ley bañada en oro de 18kt”, detalla el escrito. “Una propuesta bicolor que permite hacer combinaciones que celebran el espíritu imperturbable de los arrecifes. Cada pulsera, colgante, sortija y pantalla son un reflejo de la valentía de quién las lleva”, prosigue en su descripción.

La propuesta se completa con un bolso en tono “beige” inspirado en la arena del mar, con un “charm” del icónico Oso de TOUS.

La cápsula estará disponible en las 11 tiendas de TOUS y tienda online de Puerto Rico.