La presentadora Alexandra Fuentes manifestó el orgullo de ver a su hija, Miranda Bernier, correr como parte del movimiento social Kilómetros de Cambio, que este domingo culminó su tercera edición. El propósito de esta carrera, con ruta alrededor de Puerto Rico, es crear conciencia sobre la violencia doméstica y recaudar fondos para los nueve albergues para mujeres sobrevivientes de maltrato, y sus hijos.

La animadora, quien también participó del tramo, elogió la empatía y el nivel de compromiso de su retoño, producto de su relación con David Bernier. “Orgullosa de mi hija Miranda, quien cumplió la meta de convertirse en embajadora del movimiento @kilometros_de_cambio. Aplaudo su compromiso y la actitud con la que asumió esta gran encomienda”, escribió en las redes sociales sobre la adolescente de 15 años.

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“Corrimos por todas esas mujeres que sufren violencia de género. Fue una carrera dura, pero llena de amor. Te admiro, hija, por tener claras tus metas y un corazón comprometido con las causas nobles”, prosiguió en el mensaje que acompañó con un video que recoge diversos momentos de la experiencia. “Agradezco a Débora Maldonado, la fundadora de KDC por la oportunidad y a todos los voluntarios que junto a ella trabajan durísimo para llevar el mensaje. ¡Gracias a quienes corrieron con nosotras el tramo 45!”.

En un video publicado en la página de Instagram de Kilómetros de Cambio, Miranda expresó su satisfacción de ser embajadora del mensaje que promueve la iniciativa. “Es un honor a mis 15 años ser embajadora de un movimiento tan importante como este. Estoy muy feliz. Gracias a Dios yo pude crecer en un ambiente con una mamá y un papá que me enseñaron de esto”, dijo sobre las enseñanzas de sus padres, además de agradecer la oportunidad de formar parte del evento.

La tercera edición comenzó el viernes y culminó este domingo. El movimiento de Kilómetros de Cambio comentó en 2025. Desde entonces ha mantenido su compromiso de “apoyar a los albergues que ofrecen un refugio seguro y esperanza a mujeres víctimas de violencia doméstica, para que puedan reconstruir sus vidas con dignidad y fortaleza”, detalla su página digital.

Por otro lado, no se trata de la primera vez que madre e hija participan de un evento destinado a caminar o correr. En 2023 completaron el tramo del 10K sobre el puente Teodoro Moscoso.