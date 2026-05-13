La organización Kilómetros de Cambio anunció este miércoles una alianza con la Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (Assmca) para atender llamadas de hombres en crisis con sus parejas, así como con la organización Matria para canalizar casos de mujeres cuyas vidas peligren en sus hogares, como parte de una iniciativa para la prevención de feminicidios.

Según dio a conocer Kilómetros de Cambio, desde este próximo fin de semana, se lanzará una campaña educativa, durante el inicio de su Carrera de Relevo Contra la Violencia Doméstica, evento que se llevará a cabo entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo, para recaudar fondos para las sobrevivientes de violencia y sus hijos que viven en albergues que forman parte de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género de Puerto Rico.

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Para contactar a la Línea PAS, los hombres en crisis con sus parejas pueden llamar al 988. Para contactar a la Línea de Emergencia 24/7 de Matria, las mujeres en situación de peligro deben llamar al 787-489-0022 si quieren acudir a un albergue con sus hijos.

“Queremos que cada mujer y cada hombre tengan, al alcance de un teléfono, soluciones para evitar la violencia. Así vamos a prevenir que más mujeres pasen a ser estadísticas de feminicidios. En el caso de la Línea PAS, que no es solo para evitar suicidios, llamando al 988, los hombres en crisis con sus parejas, que estén pensando en la violencia, pueden llamar sin ser juzgados y se les ayudará a calmarse, a encontrar otras soluciones. Siempre he pensado que cuando trabajas con el agresor, no hay víctima. Si el agresor tiene herramientas para evitar la violencia, no se convertirá en victimario”, expresó Deborah Maldonado, presidenta de Kilómetros de Cambio.

Mientras, la administradora de Assmca, Catherine Oliver Franco, resaltó que “la violencia nunca puede ser la respuesta”.

“Detrás de cada llamada de ayuda hay una vida que necesita ser escuchada, acompañada y salvada, porque la gente importa. En Assmca creemos firmemente en la prevención, en llegar antes de que ocurra una tragedia y en ofrecer herramientas emocionales a quienes atraviesan momentos de crisis. Esta alianza junto a Kilómetros de Cambio y Matria representa un paso importante para reforzar que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino un acto de valentía. Cada vida que logramos proteger, cada mujer que encuentra refugio y cada hombre que decide buscar apoyo antes de actuar con violencia, representa esperanza para Puerto Rico”, aseveró.

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Oliver Franco recordó que “la Línea PAS de Assmca cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud capacitados para brindar apoyo emocional, orientación, información, consejería en crisis y manejo de casos a toda persona que atraviese momentos difíciles”.

“Nuestro propósito es ofrecer primeros auxilios psicológicos y acompañar al individuo en el inicio de un proceso de recuperación y estabilidad emocional, mediante servicios confidenciales disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para todo Puerto Rico”, afirmó.

En cuanto a la Línea de Emergencia 24/7 para mujeres, que canaliza la ayuda de los albergues, la directora ejecutiva de Matria, Enid Marie Pérez Rodríguez, explicó que “me parece importante visibilizar a través de Kilómetros de Cambio el ecosistema de servicios de apoyo que tenemos para las sobrevivientes. A veces la información no llega para que reciban ayuda. Antes había más campañas de prevención y ahora son casi inexistentes”.

“Podemos salvar vidas a través de los albergues. Yo lo sé porque fui participante en un albergue cuando llegué escapando de la violencia muy joven con una niña de año y dos meses. Ese albergue representó un oasis que yo necesitaba para tomar la decisión final de una nueva vida”, sostuvo, agregando que la Línea de Matria atendió 12,203 llamadas del 2020 al 2025.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera Santana, quien junto con muchas personas, empresas y organizaciones ha estado respaldando a Kilómetros de Cambio desde los tiempos en que era alcaldesa de Gurabo, afirmó que la agencia que dirige reafirma el compromiso del gobierno de Puerto Rico con la protección a las víctimas de violencia doméstica y con el fortalecimiento de iniciativas de prevención que promuevan espacios sin violencia, educar en prevención y salvar vidas.

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“Esta alianza entre Kilómetros de Cambio, la Línea PAS de Assmca, la Red de Albergues y demás organizaciones sin fines de lucro representa una respuesta extraordinaria ante una realidad que nos daña como sociedad. Apoyar la Red de Albergues y garantizar herramientas de ayuda para quienes atraviesan situaciones de violencia de género son pasos importantes para prevenirla”, afirmó la secretaria de Estado.

En la Carrera de Relevo contra la Violencia Doméstica, según se ha dado a conocer, un total de 47 embajadoras y embajadores estarán a cargo de liderar la carrera con sus equipos de corredores. Será un recorrido de 380 kilómetros a través de 20 municipios entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo próximos. El evento tiene como misión recaudar fondos para los nueve albergues de sobrevivientes de violencia doméstica.

La carrera iniciará en Caguas y culminará el domingo con un último tramo que sale a las 4:30 p.m. de Ventana al Mar, en Condado, para llegar al Capitolio a las 5:00 p.m. Todas las personas que quieran unirse a correr ese último tramo serán bienvenidas. En el área del Capitolio habrá música, mesas de información sobre los albergues, una clase de yoga para los presentes, pleneros, y terminará con Melina León cantando el tema del evento este año, “Kilómetros de Luz”. Se invita al público a llegar al área para celebrar con todas las corredoras y corredores.

Maldonado destacó que, este año, ante recortes de fondos gubernamentales y federales a los albergues, los donativos son más necesarios que nunca. Las empresas e individuos que deseen hacer sus donativos a Kilómetros de Cambio para respaldar a los albergues u orientarse sobre cómo apoyar, pueden donar por ATH Móvil, escribir a kilometrosdecambio@gmail.com o llamar al 787-248-5871.