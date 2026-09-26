La empresaria y autora Jomary Arroyo compartió su mensaje de fortaleza, amor propio y nuevos comienzos con un grupo de sobrevivientes de violencia de género durante el conversatorio “Tu cartera de vida, tu poder interior”, celebrado en la Casa Protegida Julia de Burgos.

El encuentro reunió a participantes del albergue, quienes compartieron con Arroyo en un espacio íntimo para conversar y reflexionar inspirado en los mensajes de su libro, “Lo imprescindible en la cartera de la vida”.

Como parte del evento, la jayuyana realizó una dinámica para identificar aquellas herramientas personales y emocionales que cada mujer lleva consigo para acompañarla en el proceso de reconstruir su vida.

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Además, cada participante recibió un ejemplar del libro y obsequios preparados especialmente para la ocasión.

“Hay momentos en que la vida nos obliga a mirar dentro de nuestra propia cartera y reconocer todo lo que llevamos con nosotras: nuestra dignidad, nuestra fortaleza, nuestros sueños y la capacidad de volver a comenzar. Quise que cada una de estas mujeres se llevara el mensaje de que su historia no está definida por lo que ha vivido y que dentro de ella existen herramientas poderosas para escribir un nuevo capítulo”, manifestó Arroyo.

La iniciativa cobró especial significado ante la proximidad de octubre, mes dedicado a crear conciencia sobre la violencia doméstica, y en el marco del 47 aniversario de servicio de la Casa Protegida Julia de Burgos a mujeres sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico.

“Espacios como este son importantes porque acompañan a nuestras participantes en el proceso de reconocer sus fortalezas, recuperar la confianza en sí mismas y visualizar nuevas posibilidades para sus vidas. Agradecemos a Jomary por acercarse a Casa Julia con sensibilidad y por compartir un mensaje que reafirma algo fundamental: cada mujer tiene valor, tiene voz y tiene derecho a construir una vida libre de violencia”, expresó Lenna Ramírez, directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos, en declaraciones escritas.

La experiencia también incorporó elementos dirigidos a promover el bienestar y la autonomía de las participantes, como Econo de Jayuya, quien donó libretas, bolígrafos, labiales y espejos a las participantes, Better Banking Credit Union (BCU), que obsequió bultos y tarjetas con códigos QR para acceder a información sobre cómo abrir cuentas bancarias sin depósito inicial, y hasta Pollos Scharneco, que auspició el almuerzo del encuentro.

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“‘Lo imprescindible en la cartera de la vida’ nació de reconocer que algunas de las cosas más valiosas que llevamos con nosotros no se compran: el amor propio, la resiliencia, la esperanza, la valentía y la determinación de seguir adelante. Compartir este mensaje con mujeres que están trabajando para reconstruir sus vidas le dio un significado muy especial a este encuentro”, añadió la autora.

A través del conversatorio, Arroyo llevó el mensaje de su libro más allá de las páginas para convertirlo en una experiencia de apoyo y acompañamiento, enfocada en recordar a las participantes la importancia de reconocerse, recuperar su voz y seguir construyendo su propio futuro.