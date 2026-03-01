La destacada ejecutiva de la industria musical y cofundadora de GLAD Empire, Camille Soto Malavé, recibió el prestigioso reconocimiento “Liderazgo Visionario en el Mundo Musical y del Entretenimiento”. El galardón fue otorgado por el Centro Unido de Detallistas (CUD) durante la Cumbre de Desarrollo Económico 2026 que se celebró recientemente en el Embassy Suites by Hilton San Juan Hotel & Casino.

El evento reunió a líderes del sector privado y gubernamental para discutir retos y oportunidades en el desarrollo económico del país, destaca el comunicado de prensa.

El galardón destacó “su contribución al fortalecimiento de la industria creativa en Puerto Rico, su rol en abrir oportunidades a nuevas generaciones de artistas y su impacto directo en el crecimiento económico del país mediante la cultura, la música y la innovación”, expone el escrito.

“Recibir este premio del Centro Unido de Detallistas es un honor inmenso. Nuestro trabajo en GLAD Empire ha sido siempre elevar la creatividad de Puerto Rico, abrir puertas para nuevos talentos y demostrar que nuestra cultura es motor de desarrollo económico. Agradezco este reconocimiento que celebra años de visión, esfuerzo y compromiso con nuestra industria”, expresó Soto Malavé.

Como líder de GLAD Empire junto con su esposo, el veterano rapero MC Ceja, Camille Soto Malavé “ha sido pieza clave en impulsar las carreras de artistas como Casper Mágico, Anuel AA, Ozuna, Nio García y Kendo Kaponi, además de liderar operaciones estratégicas”. La visión de ambos ha permitido que GLAD Empire evolucione hasta convertirse en gestor creativo que abarca música, cine, contenido infantil, comedia e innovación tecnológica.

Como parte de su expansión hacia el entretenimiento familiar, Camille fundó GLAD KIDS, una división que desarrolla series animadas, juegos interactivos y contenido educativo. Su serie estelar, Yeye, ha logrado tres nominaciones a los Premios Emmy, consolidándose como una de las propuestas más importantes para el público infantil latino, según resalta la comunicación escrita, que agrega que esta división “también mantiene un compromiso filantrópico con Puerto Rico, colaborando con organizaciones como Fe Que Transforma, enfocadas en apoyar a niños en comunidades vulnerables”.

A su vez, bajo la casa productora Conteni2 Media Group, Camille y Alberto Mendoza producen proyectos claves para el entretenimiento puertorriqueño y latino como la serie sobre la vida del influyente productor Flow La Movie, la serie Reggaeton Honors, dedicada a los pioneros del género urbano, la película puertorriqueña “Comedy Kings” y el show de comedia “Improvisa2”.