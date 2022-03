Escuchar comentarios con la intención de convencerla de que tenía un anhelo difícil de lograr, era común. Pero el convencimiento de que su propuesta de entrenamiento físico era diferente, la empujó a seguir confiando en su idea.

A ocho años de aquellos comienzos, la entrenadora puertorriqueña Jacqueline “Jackie” Rodríguez festeja con orgullo que Xco Latin by Jackie supera los mil entrenadores a nivel internacional. Seguidores en países como Corea del Sur, México, Alemania, Austria, España, Argentina, Colombia y Estados Unidos le confirman que intentar valió la pena.

“Rendirse no es una opción. Vas a caer, vas a llorar, vas a sufrir, pero cuando tu meta y tu enfoque están claros, siempre lo puedes lograr”, expresó Rodríguez sobre uno de los aprendizajes más valiosos de su experiencia.

PUBLICIDAD

Su rutina de entrenamiento parte del uso de los Xco Trainers, unos tubos cilíndricos desarrollados en Holanda por el terapeuta físico Jan Hermans para reducir lesiones en los deportes. Rodríguez los integró en el método que desarrolló que comprende patrones de movimientos atléticos con ritmos latinos. Aunque comenzó a notar la aceptación por parte de los clientes, todavía se le hacía cuesta arriba contar con un apoyo mayor.

“Muchas veces las personas te van a decir que no lo vas a lograr. Muchas veces personas cercanas a ti, amistades tuyas, te dicen que ‘no’, y a mí cada vez que me decían ‘no’ era como gasolina, ‘pues yo lo voy a lograr’ ‘o ‘yo puedo’”, recordó la entrenadora con 30 años de experiencia. “Mucha gente me decía ‘pero es que sus clases son únicas, esto es algo diferente, tiene que compartirlo, tiene que llevarlo a un lugar diferente’”.

Como parte de su persistencia, se mudó a Miami, Florida, en enero de 2014. “Ese primer año fue duro, darte a conocer, cargar con las herramientas para los diferentes lugares. En Puerto Rico eran 100 personas (por clase) y llegas a Miami y tienes seis porque no eres conocida”, rememoró Rodríguez, quien por cuatro años trabajó como entrenadora de Miss Universe Puerto Rico.

Para su sorpresa, eventualmente, fue el propio creador de Xco Trainers quien la contactó. “Él me ve por Facebook y me dice ‘me gusta lo que está haciendo’, y de ahí empezamos a hablar”, dijo, y añadió que Hermans le pidió que le presentara una propuesta, de la que resultó convencido. Como resultado, aunque Rodríguez ya promovía su modalidad, es desde 2015 que cuenta con el endoso de Hermans y la licencia global Xco Latin by Jackie, con rutinas que benefician tanto a mujeres como a hombres. Además, está endosado por la National Academy of Sports Medicine, la Athletics and Fitness Association of America y el American Council on Exercise.

PUBLICIDAD

“Tiene el propósito de mejorar la movilidad y capacidad de aguante. Todos los movimientos salen del tronco hacia las extremidades. Es un entrenamiento del cuerpo completo. Todo el mundo piensa que es solo para los brazos, pero no”, afirmó la egresada de la Universidad del Sagrado Corazón, quien cuenta con concentraciones en biología y ciencias del ejercicio. “Es divertido porque la música lo hace diferente”, resaltó.

Los beneficios que logró en carácter personal fueron parte de las razones que la motivaron a compartir sus conocimientos.

“Después de cinco cesáreas, tengo mayor fortaleza en mi espalda baja. Antes no podía hacer un sit up y ahora sí, un ejercicio abdominal”, destacó la madre de tres varones y dos mujeres, quien presume que a sus 55 años cuenta con mayor movilidad. “En mi caso fue un reto porque en mi quinto embarazo llegué a pesar 220 libras, midiendo 5 pies 2 pulgadas. Ahora mismo estoy en mejor condición física y mucho más fit”.

Como parte de Xco Latin by Jackie, promueve el lema “dale vuelo a tu falda”, ya que integra el uso de esta pieza de vestir en sus clases. “La uso como un lenguaje de empoderamiento y energía, dale vuelo a tu propósito, a tu pensamiento, a verte mejor. Es ese proceso motivacional”.

Dentro de sus logros, se añade que del 31 de marzo al 2 abril repetirá el evento anual Xco Latin by Jackie Fitness Convention, que ha realizado por cerca de cuatro años. La actividad reúne entrenadores y estudiantes de diversas partes del mundo para, además de clases, contar con otras experiencias motivacionales dirigidas a mejorar la calidad de vida. Este año, bajo el lema Transformación con propósito, la actividad se realizará en Texas, a donde se mudó hace cuatro años.

“Ha sido un camino bien fuerte porque es un camino dónde tienes que dar la milla extra de levantarte con esta actitud positiva, de que tú lo vas a alcanzar”, reflexiona al mirar atrás. “Gracias a Dios, estamos internacionalmente. Ha sido el apoyo de mis hijos, de mi esposo, de ángeles que encuentro en el camino”.