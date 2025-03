Abrir más espacios para voces distintas y normalizar la diversidad en todos sus renglones. Esos son los deseos de las “Jevas” de Teatro Breve, quienes de cara al Día Internacional de la Mujer celebran su libertad creativa desde la diversión y el buen humor en el programa “Hazme café” por Estéreotempo 96.5 FM.

El espacio ocupado por las actrices Lucienne Hernández, Isel Rodríguez, Lourdes Quiñones y Melissa Rodríguez se encuentra desde diciembre de 2023 entre los favoritos para la audiencia de 18 a 35 años, así como la población de 50 a 54 años, quienes sintonizan para disfrutar de las conversaciones y ocurrencias que trae el cuarteto femenino a la cabina radial de 6:00 a 10:00 de la mañana.

Para Hernández, lograr el sueño de contar con un ‘morning show’ fue de plena satisfacción, pero también requirió mucho análisis tras reconocer que se topaban en un bloque dominado por hombres, al tiempo que su programa sería escuchado mayormente por una audiencia que va de camino a laborar y afrontar el día a día.

“Esto es un ‘morning show’, traemos temas livianos desde la perspectiva de cada una, donde el chiste o el humor no necesariamente sale de la pavera de ‘tripiarse’ a las mujeres, hablar sobre con cuántas personas ha estado, de qué hacer cuándo le pegas cuernos a tu mujer... ese tipo de radio que podría estar ‘cool’ para algunos. Y yo no digo que no exista, pero no había un espacio más calmado donde uno pueda estar más ‘relax’ ”, sostuvo en entrevista telefónica con Primera Hora.

La también escritora resaltó que contar con este proyecto, que cumple sus dos años al aire el próximo mes de mayo, ha sido de suma importancia ya que no solo tienen la libertad de “hacer lo que nos dé la gana”, sino de también llevar la cotidianidad boricua sin que las voces femeninas caigan en un segundo plano.

“Esto conlleva otro tipo de producción, es mucho más ‘mainstream’, estamos en la radio como tal, esto es el público general, y ha sido cuesta arriba porque es un cambio en tono, un cambio en cultura de lo que están acostumbrados a escuchar”, expresó la locutora, quien compartió que aún cuando tocan temas como sexualidad, relaciones humanas y asuntos de género, también se sorprenden de contar con el apoyo de padres de familia que han llamado para decir que las escuchan al momento de llevar sus hijos a la escuela.

“Dentro del tono, del vacilón que montemos, somos más ‘down to Earth’, somos nosotras hablando de las cosas que decimos en camerinos, pero frente a un micrófono abierto”, aseguró.

Rodríguez, por su lado, manifestó que aún cuando “queda bastante camino por recorrer en terminos de inclusión en la televisión y radio”, formar parte de “Hazme café” ha sido liberador tras contar con la oportunidad de llevar temas como el quehacer político, las relaciones íntimas, la maternidad, ya sea desde sus experiencias o sus personajes que han dado a conocer desde el teatro por casi 20 años.

“Al principio esto fue un ‘learning curve’, porque teníamos que aprender cómo no pisarnos. Había una lógica en la radio, que es muy distinta a cuando estás frente a cámaras o en los escenarios, así que tuvimos que acoplarnos a ese ritmo. Pero ya estamos mucho más relajadas, la recepción del público ha sido muy buena”, expresó la también profesora de actuación, destacando que la mayoría del público que le escribe o la ha detenido en la calle son jóvenes adolescentes y adultos que conocen del programa por sus padres.

“Hay algo que ocurre con estas nuevas generaciones que tienen una mente mucho más abiertas, están más educados y tienen en cuenta las conversaciones que tenemos. Ellos hasta tienen algo que decir, que me ha sorprendido mucho, porque niñas y chamaquitos me dicen que nos escuchan todas las mañanas, ‘y le pido a mi mamá que las pongan’ ”, compartió.

“Hay que meterse en el medio”

Sobre el día conmemorativo que persigue ampliar la igualdad de derechos, el poder y las oportunidades para las mujeres, con un futuro en que nadie se queda atrás, Hernández aseguró que uno de sus anhelos es "abrir espacio para normalizar cosas tan sencillas“.

“Estábamos hablando de que ‘sí, estaba con mi pareja’, y yo soy hétero, así que mi pareja es hombre, y lo digo así. Pero si viene alguien que su pareja es una mujer y quien habla es una mujer, pues lo dice también. Si hablamos de novias, novios, novies, puede parecer una bobería, pero no lo es, estas personas no son diferentes a nosotros. Nosotras nos tiramos al medio, tenemos familia, tenemos hijos, hacemos compras, hablamos de lo cotidiano, algunas del equipo podemos ser más conservadoras o menos conservadoras, pero dentro de discusiones que se puedan dar, lo importante es que haya respeto. Quisiera que esa fuera la norma”, indicó.

Mientras que Rodríguez asegura que su mayor deseo para este 8 de marzo es que tengan las herramientas y capacidad para “insistir, dar codazos, meterte a los espacios”.

“No hay que esperar a que alguien nos invite a sus espacios, porque nadie va a venir a invitarte a hacer un programa o dar tu opinión, hay que meterse en el medio, ‘shatter the glass ceiling’: abre la puerta, métete en la conversación, haz las preguntas y si no te dan tu espacio, agéncialo, porque nadie nos los va a ofrecer, nadie nos los va a regalar, nadie va a decir: ‘vengan, que hacen falta más voces’. Eso lo sabemos nosotras y tenemos que ir, abrir la boca y decir esto es mío”, aseguró.