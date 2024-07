Un buen cuidado de la piel no tiene por qué significar rutinas intensivas o cremas humectantes costosas; puede ser tan fácil como adoptar hábitos cotidianos que nutran la piel desde el interior. Mantener tu piel sana y brillante comienza con protegerla de los dañinos rayos ultravioleta (UV) y comer y beber alimentos y bebidas saludables.

Dado que desempeña un papel importante en el mantenimiento del bienestar general, es reconfortante saber que la salud de la piel puede mejorarse con alimentos saludables y cotidianos, como uvas frescas. De hecho, nuevas investigaciones sugieren que el consumo de uvas puede ayudar a proteger la piel sana incluso cuando se expone a la luz ultravioleta, que se sabe que es dañina. Un estudio publicado en la revista Antioxidants en el que las personas consumieron 2 1/4 tazas de uvas todos los días durante dos semanas mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos UV a nivel celular.

Este estudio reforzó hallazgos anteriores y similares publicados en el Journal of the American Academy of Dermatology. Las uvas también son un alimento hidratante con un 82% de contenido de agua; la hidratación es esencial para una piel sana.

Cuatro formas cotidianas para proteger tu piel:

Llena tu plato con alimentos saludables

Los alimentos nutritivos, como las frutas y hojas, pueden desempeñar un papel importante para lograr una dieta general equilibrada con una hidratación adecuada. Disfrutar de las bondades de las uvas frescas o congeladas puede proporcionar una hidratación adicional y un aporte de antioxidantes beneficiosos y otros polifenoles que ayudan a proteger la salud y el funcionamiento de las células del cuerpo, incluidas las de la piel.

Compartimos una receta supersencilla y refrescante que resulta ideal por los beneficios que acabamos de describir de las uvas:

Paletas heladas de limonada y uvas

2 tazas de uvas picadas a la mitad

1 1/3 tazas de limonada

Moldes para hacer paletas de helado

Procedimiento

Llena ocho moldes para paletas heladas de 3 onzas con las uvas.

Vierte la limonada hasta cubrir la fruta. Inserte los mangos de los palitos de helado.

Lleva al congelador al menos 3 horas hasta que esté congelado.

Mantente hidratada

Bebe agua durante todo el día y para darle más sabor incorpora frutas hidratantes como uvas frescas y jugosas. Para un refrigerio fresco e hidratante, intenta congelar uvas: solo las tiene que enjuagar, secar, retirar de los tallos y congelar durante 2 horas sobre una bandeja para hornear para obtener sabrosos sustitutos de los cubitos de hielo.

Para una manera fácil y refrescante de agregar uvas a tu menú y mantenerte hidratada en los días calurosos, prueba estas paletas heladas de limonada y uvas congeladas para obtener un postre dulce y delicioso que toda la familia puede disfrutar.

Mantén el sol a raya

Proteger la piel del sol es fundamental. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, incluyendo un mayor riesgo de cáncer de piel. Cuando salgas a disfrutar del sol, aplícate generosamente protector solar de al menos 30 SPF cada 1 o 2 horas.

Cubrirse la piel con camisas ligeras de manga larga, sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar también puede ayudar a bloquear los rayos UV. Otro truco para las olas de calor: Busca la sombra durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., para evitar los rayos del sol cuando son más intensos.

Lucha contra el estrés

El estrés puede afectar negativamente a la piel de diversas formas, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Sé consciente de los efectos que el estrés puede causar en tu piel y practica técnicas para aliviarlo, como dormir lo suficiente, hacer ejercicio y tal vez explorar la meditación, la respiración profunda o el yoga.