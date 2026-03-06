“Nunca es tarde para volver a comenzar”.

Eso afirma la profesional de salud física Jackie Rodríguez, quien ahora aspira a llevar a las mujeres a mover el cuerpo con propósito y abrazar sus imperfecciones con la nueva filosofía “I Believe”.

La conocida entrenadora compartió con Primera Hora su más reciente proyecto de bienestar que imparte a sus clientes y seguidores, en el que mucho más que llevar a cabo la típica rutina de ejercicios hay que dar prioridad a la mente y el alma para encontrar tu mejor versión.

“Más que activar el físico hay que activar esos músculos espirituales, porque llega un momento en tu vida en que tienes que concentrarte en quién eres, tienes que soltar y crecer. Antes entrenábamos para estar bonitas en un bikini y ahora entrenamos con inteligencia”, aseguró la boricua.

Y aunque Rodríguez afirma que su misión de entrenar para mayor movilidad, evitar dolores en el cuerpo, fortalecer la memoria muscular y activar el aparato locomotor siguen más que presentes, la intención de esta nueva filosofía es reconocer por qué necesitas estar en movimiento.

“Como entrenadora personal le puedo dar una rutina de periodización a una clienta mía, pero ella lo que quiere es correr, caminar, abrazar e ir al parque con sus nietos o, simplemente, quiere moverse bien porque está todo el día sentada y tiene un dolor que quiere aliviar. Todo eso vale. Pero la movilidad también es valorarte, ver qué es lo importante en estos momentos para ti, por eso le llamo a esto entrenar con inteligencia, entrenar con propósito”, manifestó.

Rodríguez se sinceró al revelar que esta modificación surgió también por motivos personales, como la presión que empezó a sentir por mantener una imagen en el mundo digital.

“Las redes te pintan a esta persona perfecta, esta persona feliz, y eso no es real. Hay que aprender a mostrarte tal cual eres, aunque muchos vean eso como una debilidad”, destacó.

Rodríguez confiesa que el hecho de estar a punto de cumplir 60 años le “ha dado duro”, llevándola a una introspección sobre qué desea lograr en esta próxima etapa de vida.

“Yo decía que los 50 años era ser la nueva cuarentona, que los 50 eran los nuevos 30... Eso no es real, eso era una forma de hablarme para sentirme bien conmigo misma, que es válido hacer algo así, pero cuando entras a ese sexto piso la sociedad y las redes sociales te quieren vetar o encasillar en que no puedes realizar ciertas cosas. Pero quién me hubiera dicho que yo logré hacer medio maratón con mis ‘Xco Trainers’, mis ‘maraquitas milagrosas’, y eso tuvo que ver con la forma en que me hablo a mí”, expresó la también fundadora de Xco Latin.

“Entendí que tengo que aplazar mis debilidades y convertirlas en fortalezas, porque eso es lo que me hace una humana no perfecta”, agregó.

Uno de esos cambios que ejecutó la también empresaria de camino a los 60 fue cortarse su cabello rubio en un “pixie cut”, indicando que la razón para hacerlo fue sencilla: “era hora de soltar”.

“He recibido mucho ‘feedback’ de mujeres que se creían que soy perfecta, que todo el tiempo estoy feliz, que tengo energía, y eso no se vale; se vale la imperfección porque es humano, y cuando aprendes abrazar ese proceso de sentirte incómoda puedes admitirle al mundo que también has tambaleado”, apuntaló.

Jackie Rodríguez disfruta su nueva faceta con su nuevo "Pixie Cut", afirmando que la intención por ese cambio fue aprender a soltar el miedo a ser vulnerable. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Rodríguez asegura que hoy día su mañana arranca de una manera distinta al aprovechar unos minutos para conectar con su espiritualidad y si el día lo permite mover el esqueleto, ya sea desde una rutina de estiramiento, hasta correr unas 13 millas, algo que en su juventud veía imposible.

“Comienzo mi mañana agradeciendo a Aquel que está arriba por unos cinco minutos; agradecerle de que puedo abrir los ojos, que puedo caminar todavía y que tengo un propósito, que no importa qué, voy a hacer unas afirmaciones positivas”, sostuvo.

“Lo importante en todo esto es que mires a esa persona que está detrás de ti, que quizás no tiene esa fortaleza, pero cuando empiezas a decirte ‘soy disciplinada’, aunque no lo seas, hay algo en tu cerebro que lo registra y tu forma de ver la vida y de verte es diferente porque dejas de compararte con tu yo anterior, ya no eres esa persona. Abraza este proceso”, acotó.

Libérate de la presión

De cara al Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, Rodríguez invita a otras a liberarse de la presión de aparentar ser una persona perfecta.

“A este proceso personal yo le llamo que ‘en mi carril, no hay tráfico’; no miro a la derecha, no miro a la izquierda, solo miro lo que tengo de frente. Si yo me siento bien conmigo misma, a lo que digan los demás no le doy valor”, expresó. “¿Que esto es fácil? No, no lo es. Es algo que tienes que trabajar. Que debes de aprender a decir que ‘no’ a las expectativas falsas: ¿Quién dijo que no puedes hacer eso porque ya eres mayor?”, agregó.

¿Y que es lo más importante para ella de todo este proceso? Trabajar tu nueva versión en comunidad.

“Rodéate de mujeres que vayan a la par contigo, de mujeres que no te vean como competencia, de mujeres que te impulsen a seguir, mujeres que compartan con propósito y que al final te sirvan de apoyo”, manifestó.