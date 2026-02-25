La conocida partera moroveña Gina Dacosta falleció tras una valiente lucha de más de seis años contra el cáncer de colon, dejando un emotivo mensaje en sus redes sociales que ha tocado el corazón de miles.

“Hoy escribo estas palabras con el corazón sereno. Tengo 49 años y he vivido intensamente como madre, hija, creyente y partera de vocación y profesión. Durante más de seis años libré una batalla que enfrenté en cada etapa con conocimiento, con fe firme y con una fuerza que solo puede venir de Dios y del amor de ustedes”, escribió Dacosta.

En su conmovedora despedida, destacó la importancia de la fe, la familia y la amistad.

“Gracias a cada persona que elevó una oración por mí. Sentí cada palabra, cada clamor y cada gesto. Gracias por abrir puertas, por extender manos, por acompañarme aun cuando el camino parecía incierto”, expresó.

Gina también agradeció a sus médicos por su entrega, y recordó con cariño a sus padres y familiares por su apoyo constante durante los momentos más difíciles.

Las palabras más emotivas estuvieron dedicadas a su hija Karaya: “Mi niña hermosa, estaré contigo desde otro espacio. Con la fe que te enseñé vas a florecer. Camina con valentía, con bondad y con la certeza de que el amor nunca termina”.

Con su partida, Dacosta deja un legado de amor y dedicación, especialmente a las familias a las que acompañó en el nacimiento de sus bebés.

“No es un adiós, es un hasta luego. Descanso en la paz de Jehová, agradecida por cada instante vivido y por cada vida que tuve el honor de acompañar al nacer”, sostuvo.

¿Qué es el cáncer de colon?

Según Mayo Clinic, el cáncer de colon es un crecimiento anormal de células que comienzan en el colon, la primera y más larga parte del intestino grueso. Por lo general, afecta a adultos mayores, aunque puede presentarse a cualquier edad, y suele comenzar como pequeños bultos llamados pólipos.

El cáncer de colon puede causar cambios en los hábitos intestinales, sangre en las heces, dolor o molestias en el abdomen, sensación de no vaciar por completo el intestino, cansancio y pérdida de peso sin explicación.

La enfermedad se trata con cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y terapias dirigidas.

El cáncer de colon también se conoce como cáncer colorrectal, un término que incluye tanto el cáncer de colon como el de recto.

Estudios recientes sugieren que el consumo de alimentos ultraprocesados podría aumentar el riesgo de cáncer de colon en jóvenes, especialmente en Estados Unidos, donde estos productos representan cerca del 70% de lo que se vende para comer.