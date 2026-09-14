Integrar la diversión con la experiencia educativa es uno de los propósitos de la tercera edición de la Feria de niños, a celebrarse los próximos 19 y 20 de septiembre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. El encuentro busca fomentar la conexión familiar mientras se cultivan valores, el desarrollo de la imaginación y diversos aprendizajes sin dejar de lado el entretenimiento.

“Hace falta más eventos de niños, hace falta más compartir en familia”, expuso enfática Chanty Vargas, productora del proyecto.

“Los conciertos y el vacilón están superchéveres, pero tenemos que atender también a los niños, el futuro del mañana. Hablarles, jugar con ellos, compartir. Este evento es para que los papitos suelten el celular y compartan con los niños, pero tiempo de calidad”, reiteró.

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Ambas jornadas comenzarán a las 10:00 a.m. y culminarán a las 6:00 p.m. La primera edición de la feria fue en 2024.

“Tuvimos casi 2,500 personas. Fue un evento muy esperado”, celebró Vargas.

Su éxito llevó a repetirlo el año pasado. Para esta ocasión, la productora apostó a dos días para extender la oferta de diversión y enseñanzas. Además de programación educativa, el encuentro incluirá espectáculos de personajes infantiles, lectura de cuentos, payasos, inflables, juegos interactivos, manualidades, pintacaritas, baile, música y ejercicios, entre otros.

“Contamos con expertos, maestras, pediatras, dentistas y otros profesionales de la salud. Tenemos de todo para orientar”, sostuvo enfática. “No solamente los niños se van a divertir, jugar, sino que también los padres van a poder recibir orientación con todos estos expertos y profesionales. Hasta hay un taller donde les vamos a enseñar a los padres cómo criar a un niño líder. Así que hay muchos talleres en tarima, hay mucha diversión”.

Saritza Alvarado será la encargada de conducir las dinámicas y entrevistas en el escenario.

“Tuve la oportunidad de participar con Chanty en la primera edición. Nos divertimos muchísimo”, sostuvo con júbilo la madre de Adrián, de 9 años. “Es una oportunidad para dedicársela totalmente a nuestros niños, que lo necesitan para un desarrollo saludable. Nosotros hacemos una combinación de lo que son las charlas educativas que corren en tarima, pero a la misma vez están ocurriendo diversas actividades. Te puedo asegurar que es uno de los eventos más bonitos, más divertidos que he hecho. Es para toda la familia y para dejar de lado el celular porque se hacen muchas cosas”.

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La presentadora Ashley Beth Pérez será madrina oficial del evento. “Estuve en el primero como público, con mi niño. Estaba recién parida de la nena, tenía dos meses de nacida. Fui para allá con mi familia y la pasamos superlindo. Y yo entiendo que dentro del corazoncito de Chanty, ella lo que busca, además de hacer un evento, es poder tocar a las familias puertorriqueñas”, destacó la madre de Diego Emmanuel y Amarilis Sofía, de 10 años y 2 años y medio, respectivamente.

La también modelo expuso el valor que otorga a la encomienda de ser portavoz para impulsar la asistencia a la actividad.

“Todas las personas que me siguen en las redes sociales ven mi vida a diario como mamá. Siempre estoy buscando qué hacer con los nenes, para dónde llevarlos. Ellos se aburren bien rápido, son exigentes. Nuestra misión con este evento es que las familias tengan ese espacio de desconexión, que es importante”, agregó al confesar la ilusión que le provoca interactuar en una dinámica diferente a la de una figura de los medios.

“Lo más que nosotras estamos disfrutando del proceso y de esos dos días es poder compartir con la gente como madres normales que somos, que todos los días estamos en esa rutina diaria agotadora, pero llenas de amor al mismo tiempo, y creo que eso es lo más que nos llena de todo esto”.

Motivada mucho antes

Para Chanty Vargas, la maternidad ha sido uno de los motores para la creación de proyectos dirigidos a la familia. Sin embargo, el interés de por crear Feria de Niños despertó previo a la llegada de Milo, quien nació en marzo de 2023.

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“Si supieras que esto estaba planificando antes de yo quedar embarazada”, dijo la productora. “Yo amo trabajar con los niños. Recuerden que yo tenía una academia de modelaje para niñas. Entonces, a raíz de buscar otra alternativa, de no solamente hacer eventos de perritos, sino otro evento familiar, salió la idea de hacerlo para niños. Estaba superemocionada porque yo sí quería ser madre. En ese momento no lo era, pero me motivaba mucho trabajar con ellos. Extrañaba trabajar con menores, con esos niños llenos de ilusión, de inocencia y las sonrisitas, y escuchar sus ocurrencias. Y por eso nació la ‘Feria de niños’”.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.