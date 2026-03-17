La educadora puertorriqueña Karla Camuñas presenta su más reciente proyecto educativo, “Puppets Boricuas”, una línea de títeres inspirados en animales endémicos de Puerto Rico diseñada para fomentar el aprendizaje, el juego y la identidad cultural en la niñez.

La iniciativa forma parte de su misión de crear recursos educativos que fortalezcan el desarrollo emocional, la creatividad y la conexión familiar, y surge como una extensión de sus talleres de teatro para niños.

El proyecto incluye tres personajes principales inspirados en la fauna puertorriqueña: Coto, la cotorra puertorriqueña; Kiko, el coquí llanero; y Muca, el múcaro común, revela el comunicado de prensa.

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Estos títeres están diseñados para utilizarse en distintos entornos hogar, escuela, bibliotecas, terapias o incluso durante viajes fomentando la expresión, el lenguaje, el juego simbólico, la creatividad y el desarrollo socioemocional de los niños mientras aprenden sobre su entorno natural y cultural.

“Después de más de 15 años trabajando con niños y ofreciendo talleres de teatro, me doy cuenta de que existen puppets de todo tipo, pero ninguno que represente nuestra fauna endémica ni lo que viven los niños aquí, en Puerto Rico. Cuando un niño no se ve reflejado en lo que aprende, difícilmente desarrolla sentido de pertenencia. De ahí nacen nuestros ‘puppets’ boricuas: una herramienta educativa para sembrar identidad, conciencia social y amor por lo nuestro desde la niñez”, expresó mediante la nota de prensa la creadora del proyecto, Karla Camuñas.

Como parte de la iniciativa, también se presentan paquetes educativos de cada personaje que incluyen un puppet, un mini-libro de actividades, lápices para colorear y un sticker del personaje. El cuaderno integra ejercicios diseñados para aprender jugando, reforzando destrezas como la motricidad fina, la concentración, la creatividad, la escritura inicial, el pensamiento lógico y la narrativa, mientras fortalece la identidad cultural de los niños.

A futuro, los personajes Coto, Kiko y Muca también se convertirán en protagonistas de nuevas historias dentro de Karla Camuñas: Un Mundo Creativo, cuyos cuentos infantiles se proyectan para el verano de 2026.