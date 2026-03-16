La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CTS) anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa dirigida a ampliar el acceso de estudiantes del sistema público a programas de seguridad vial, que persigue fomentar las conductas responsables desde temprana edad y contribuir así a prevenir y reducir las fatalidades en las carreteras.

La iniciativa permitirá a estudiantes de las diferentes regiones educativas participar de experiencias de aprendizaje en el Parque Educativo de Seguridad en el Tránsito (PESET), donde recibirán orientación práctica y teoría sobre las normas de tránsito y la importancia de la prevención como peatones, ciclistas y futuros conductores.

PUBLICIDAD

El PESET, localizado en Arecibo, es un espacio interactivo diseñado para enseñar de forma práctica las normas de tránsito mediante experiencias que simulan una pequeña ciudad. En el parque, los participantes pueden asumir distintos roles como peatones, ciclistas o conductores mediante recorridos en bicicleta, conducción de carritos de pedales y prácticas en cruces peatonales.

Este parque estará abierto a personas de todas las edades, de lunes a sábado. La entrada es libre de costo.

En esta iniciativa están cooperando la CST, el Departamento de Educación (DE), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la empresa Metropistas, el Programa de Comedores Escolares, y la empresa Ford, quienes firmaron un acuerdo colaborativo para fortalecer y ampliar el alcance del programa educativo del PESET.

En el caso de Comedores Escolares, como parte del acuerdo con el DE, suplirán almuerzo durante las excursiones de sus estudiantes al Parque.

“El objetivo es que nuestros niños y jóvenes comprendan desde temprano la importancia de la responsabilidad en las vías públicas. Cuando educamos sobre seguridad vial desde la niñez, estamos formando peatones, ciclistas y futuros conductores más conscientes, lo que a largo plazo contribuye a salvar vidas en nuestras carreteras”, sostuvo el director ejecutivo de la CTS, el exrepresentante José Orlando “Memo” González Mercado.

Como parte de las experiencias educativas del PESET, se promueve el conocimiento de la Ley 22-2000, o Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

CST lanza iniciativa educativa dirigida a estudiantes para prevenir fatalidades en las carreteras ( Suministrada )

“En el Departamento de Educación respaldamos firmemente toda iniciativa que fortalezca la seguridad y la formación integral de nuestros estudiantes. Este acuerdo colaborativo con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y las demás entidades participantes permite que nuestros niños y jóvenes reciban experiencias educativas valiosas que promueven la responsabilidad y la prevención en las vías públicas desde temprana edad. Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos que impulsa el Departamento, junto a la Oficina del Comisionado de Seguridad Escolar y distintas áreas de trabajo, dirigidos a promover una cultura de prevención, responsabilidad y seguridad entre nuestra comunidad estudiantil”, expresó, por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

El Parque está ubicado en la carretera PR-129, kilómetro 1.10, en el área del Parque Industrial Zeno Gandía, en Arecibo.