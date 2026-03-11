Un peatón resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en la avenida Valero, esquina con la avenida Baralt, en el municipio de Fajardo.

De acuerdo con información preliminar de la Policía de Puerto Rico, el incidente se reportó a eso de las 4:52 a.m. frente al garaje Texaco.

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que advertía sobre un accidente en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron a un peatón con lesiones.

El perjudicado, quien no ha sido identificado, fue transportado a un hospital del área para recibir atención médica. Al momento, se desconoce su condición de salud.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del área de Fajardo se hicieron cargo de la investigación.