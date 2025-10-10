Conservar frutas y verduras frescas en el refrigerador suele ser un desafío. Aunque la mayoría las guarda allí para prolongar su duración, muchas veces acaban reblandeciéndose o pudriéndose en pocos días.

En Japón, un sencillo método doméstico ha demostrado ser una solución eficaz y respetuosa con el medio ambiente.

Este es el método

El truco japonés consiste en envolver las verduras en un paño de algodón limpio o en papel absorbente ligeramente húmedo, antes de guardarlas dentro de un recipiente o bolsa hermética y colocarlas en el refrigerador. Según el método, “ni las verduras, ni las frutas se echan a perder en el refrigerador” si se mantiene este equilibrio de humedad.

PUBLICIDAD

Esta técnica regula el nivel de humedad de los alimentos, evitando tanto la deshidratación como el exceso de agua que favorece la aparición de moho. De esta forma, las verduras se conservan crujientes y con su sabor original durante más tiempo.

Un truco ecológico que reduce residuos domésticos

Además de su efectividad, este método se distingue por su enfoque sostenible. No requiere el uso de papel de aluminio ni plástico, lo que contribuye a disminuir la generación de residuos en el hogar.

Es una práctica que combina tradición, sencillez y respeto por el medio ambiente, ideal para quienes buscan alternativas más responsables en su rutina diaria.

¿Qué frutas y verduras deben ir al refrigerador?

No todos los alimentos necesitan refrigeración. En el caso de las verduras y frutas, las que sí deben guardarse en el refrigerador son:

brócoli

lechuga

berenjena

espárragos

Judías verdes.

fresas

frambuesas

arándanos

uvas

verduras

Alimentos que deben conservarse fuera del refrigerador

Por el contrario, ciertos productos se conservan mejor a temperatura ambiente:

papas

cebollas

calabazas

cítricos

manzanas

peras

mangos

Adoptar este truco japonés permite aprovechar mejor los alimentos, reducir desperdicios y mantener la frescura natural de frutas y verduras sin depender de materiales desechables