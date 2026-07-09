La Fundación Good Bunny, organización sin fines de lucro del cantante Bad Bunny, anunció el regreso de Un Verano Contigo (UVC), el programa educativo y cultural gratuito dirigido a niños y jóvenes puertorriqueños, con una experiencia interdisciplinaria de tres semanas en la Universidad del Sagrado Corazón.

Para esta edición de 2026, 270 participantes formarán parte del proyecto que integra arte, moda, música y deporte junto a artistas, educadores y profesionales activos del ecosistema creativo y cultural de la Isla.

Un Verano Contigo incorporará una programación ampliada con nuevas experiencias formativas, mentorías especializadas y oportunidades de desarrollo creativo y profesional para los participantes.

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A través de esta iniciativa, la Fundación Good Bunny continúa su misión de ampliar el acceso a experiencias educativas de alto valor para jóvenes de distintas comunidades y municipios de Puerto Rico.

“Yo siempre he pensado que en Puerto Rico hay un talento increíble. Hay jóvenes con ideas, creatividad y ganas de echar hacia adelante en todas partes de la isla. Muchas veces lo que hace falta es tener acceso a experiencias, herramientas y personas que los inspiren a seguir creciendo. Poder aportar a que más jóvenes descubran su potencial, desarrollen confianza en ellos mismos y vean nuevas posibilidades para su futuro es algo que para nosotros tiene muchísimo valor”, expresó José “Che Juan” Torres, director de la Fundación Good Bunny, en declaraciones escritas.

La organización que esta edición busca fortalecer la conexión entre participantes y profesionales activos de distintas disciplinas, acercándolos a experiencias reales de formación, colaboración y exploración vocacional.

El Programa de Arte, por un lado, ofrecerá más de veinte talleres especializados en distintas prácticas artísticas y procesos de profesionalización. Entre los recursos invitados se encuentran los artistas Alexis Díaz y Joel Díaz, junto a Larissa de Jesús Negrón, quien impartirá un taller de desarrollo de portafolio, y Alexandra M. Figueroa Miranda, fundadora de Perfectamente Normal, con un taller de “junk journaling”.

La programación incluirá encuentros y visitas a espacios y proyectos culturales como Sabroso Projects, Agua, Sol y Sereno, el Museo de las Américas, Vía Láctea, Double Cake y Necromancy Cosmética, acercando a los participantes a distintas trayectorias dentro de las industrias creativas, el diseño, la producción, la gestión cultural y el desarrollo de marca.

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En cuanto al Subprograma de Moda, los participantes desarrollarán proyectos enfocados en creatividad, conceptualización y construcción de identidad visual junto al equipo docente liderado por la diseñadora Nasheli Juliana Ortiz González. El programa contará además con la participación de la diseñadora Odalys Meléndez y la tallerista Nicole Hernández Goytía.

Como parte del componente de bienestar psicoemocional, los participantes formarán parte del taller Brave Talk, desarrollado por Maybelline como parte de su programa global Brave Together. La sesión será facilitada por la psicóloga clínica, doctora María Gabriela Velasco, quien también es fundadora de Japi Clinic y embajadora de la iniciativa en Puerto Rico.

Adicionalmente, el programa contará con un taller en colaboración con la casa de moda estadounidense Calvin Klein, enfocado en identidad de marca, diseño de logos y pensamiento creativo. Como parte de su evolución, Un Verano Contigo desarrollará una iniciativa de continuidad posterior al verano que permitirá a participantes seleccionados dar seguimiento a sus proyectos en un entorno cercano a la industria creativa.

El Programa de Música, por otro lado, continúa su evolución con una estructura organizada por niveles que permite atender distintas etapas de desarrollo artístico.

El nivel básico está dirigido a jóvenes con experiencia en instrumentos y composición sin exposición previa a producción musical; el nivel intermedio profundiza en composición, musicalización y herramientas digitales, incluyendo “film scoring” y diseño sonoro; y el nivel avanzado se enfoca en producción musical digital y desarrollo de catálogo propio.

La programación se organiza en tres áreas: Performance, Audio Recording and Music Production y Beatmaking, alineadas a rutas de desarrollo dentro de la industria musical contemporánea.

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Entre los recursos confirmados se encuentran Angélica Negrón y David de León, con mentorías en film scoring y composición para medios audiovisuales. José “Negro” González liderará talleres del nivel básico, mientras que Mela Pabón trabajará en procesos de desbloqueo creativo.

Los participantes avanzados contarán con mentorías de artistas como RaiNao, Andrea Cruz y Wiso Rivera. La cantante y compositora iLe participará en un conversatorio sobre procesos creativos y trayectoria artística. El programa también integrará espacios de networking y showcase junto a Y El Trabuco y DEL TORO.

El programa de hospedaje, además, continúa expandiéndose para ampliar el acceso a jóvenes de distintos municipios de Puerto Rico interesados en las disciplinas de arte y música, fortaleciendo el acceso equitativo a experiencias educativas especializadas en toda la isla.

El Programa de Deporte fortalece su enfoque en el desarrollo integral mediante experiencias que combinan disciplina, rendimiento y bienestar físico y mental. La programación incluirá clínicas de pádel y encuentros con atletas y profesionales invitados.

El componente de bienestar psicoemocional se fortalecerá mediante talleres y experiencias desarrolladas junto a profesionales y colaboradores de la Universidad Albizu, promoviendo espacios de acompañamiento, desarrollo humano y convivencia saludable.

Además de talleres, materiales especializados, uniformes, alimentación y actividades educativas, todos los participantes recibirán acceso gratuito a una experiencia diseñada para fomentar la creatividad, la confianza, la colaboración y el crecimiento personal.

La edición 2026 incluyó un proceso estructurado de convocatoria, evaluación y selección en cada disciplina. A través de audiciones, revisión de perfiles y procesos de matrícula, fueron seleccionados 270 jóvenes participantes provenientes de distintos municipios de Puerto Rico.