“La oportunidad de ser portadora de buenas noticias es algo extraordinario, mágico”, reaccionó la periodista Grenda Rivera sobre el reconocimiento que recibirá el martes como la primera madrina de Semillas de triunfo, iniciativa que empodera a niñas puertorriqueñas de séptimo a noveno grado a interesarse por una carrera en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

La reportera y ancla de “Hoy Día Puerto Rico” reveló a Primera Hora sentirse emocionada de fungir como mentora para las integrantes del proyecto que fundó la organización sin fines de lucro Ciencia Puerto Rico hace 10 años, con el fin de proveerle a sus participantes las herramientas para transformarlas en embajadoras STEM y líderes en sus comunidades a través de proyectos de impacto social.

“Estoy emocionada de ser parte del abono para estas niñas, para estas semillas de triunfo, ellas son asistidas durante este programa por mentoras valiosísimas, pero como madrina, el yo poder contribuir algo adicional me satisface muchísimo”, aseguró.

Rivera compartió que luego de conversar con la directora ejecutiva de Ciencia PuertoRico, Greetchen Díaz Muñoz, quien es la mente maestra del esfuerzo educativo, se sintió “alineada” a su visión, asegurando que el mismo no solo ofrece conocimiento, sino responsabilidad social y solidaridad.

“Lo más especial para mí es que yo me transporto a cuando yo tenía la edad de estas niñas, porque cuando estaba entre séptimo y noveno grado, yo no identificaba cuál sería mi profesión, mi vocación, pero creía que no era la ciencia, creía que estaba por la línea de la historia y las comunicaciones, porque eran mis materias de interés. Yo veía la ciencia y las matemáticas como algo que no era pertinente, pero celebro que ahora vivamos en unos momentos en que vemos las ciencias presentes en todos los aspectos de nuestras vidas, y que estas niñas se puedan formar en estas disciplinas donde vemos ese vínculo, que incluso está hasta en la felicidad, porque la ciencia ha documentado cómo la felicidad mejora nuestros telómeros, que son parte de nuestros cromosomas, de nuestra genética”, agregó.

La experimentada comunicadora resaltó que, no importa la decisión que tomen las alumnas, desde ser cosmetólogas, psicólogas, hasta trabajadoras sociales, la experiencia que adquieren en dicho proyecto “la van a poder aplicar para potenciar sus talentos”.

“Yo siempre apuesto a que estas niñas podrán idear soluciones a problemas que aún no reconocemos como problemas y que nos hará la vida más fácil a todos”, sostuvo.

Al preguntarle qué aportación busca realizar como madrina de Semillas de triunfo, Rivera respondió que lo que desea es “alimentar su curiosidad”.

“Yo tengo 53 años ahora, pero como niña se me hacía difícil iniciar una amistad porque no me atrevía ni a abordar a otra niña para jugar, y me tomó tanto romper ese cascarón, superar la timidez hasta llegar a sentirme tan cómoda y genuina imporvisando en cámara, hablando en público, negociando, sosteniendo puntos de vista frente a otras personas, cuestionando públicamente... He tenido que superar mucho la timidez para lograrlo y yo sé que, en ese aspecto, les daré mentoría y podré colaborar con ellas”, destacó. “Tienen sus mentoras en sus materias especializadas, pero para poder cristalizar proyectos de impacto a la comunidad que se desarrollan durante este programa y proyectos futuros es importante que se atrevan a hablar y ser asertivas, a comunicar, a hacer alianzas y dirigirse a otras personas. Así que en ese sentido yo sé que las puedo ayudar“.

La telerreportera aseguró que al ver cómo Semillas de triunfo no solo le ha impactado a 650 niñas en Puerto Rico con herramientas y experiencias inigualables de científicas boricuas, sino que también ha alcanzado a más 90,000 personas en todo el País a través de iniciativas de alcance comunitario de las participantes, así como a unas 154 escuelas ofreciendo visitas escolares y materiales educativos a los educadores, su admiración por el proyecto crece aún más.

“Yo soy celosa con las iniciativas que endoso, siempre evalúo la seriedad, la credibilidad de la iniciativa y en este caso no hay espacio para cuestionarla, porque con estos primeros 10 años, ya lo han validado”, manifestó, al tiempo que comparte que al no tener hijos biológicos esta oportunidad le sirve para ayudar a la niñez a construir un mejor futuro, como si fueran suyos.