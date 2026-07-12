La inteligencia artificial (IA) ha cambiado radicalmente la manera en que millones de personas trabajan, estudian y crean contenido. Hoy en día, puede redactar textos, resumir documentos, generar imágenes, responder correos electrónicos y automatizar procesos que, hasta hace poco, requerían únicamente la intervención humana.

En ese contexto, la emprendedora Sophia Kianni, cofundadora de la plataforma “Phia”, afirmó en una entrevista con “CNBC Make It” que la creatividad y el ingenio son cualidades que la inteligencia artificial no puede reemplazar.

“La creatividad y el ingenio siempre van a venir de una persona”, aseguró.

Para Kianni, la inteligencia artificial puede convertirse en una gran aliada para agilizar procesos, pero no tiene la capacidad de originar una idea desde la experiencia, la intuición o la imaginación humana.

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“La IA puede utilizarse para potenciar a los equipos creativos”, explicó al señalar que estas herramientas pueden desarrollar propuestas a partir de información existente, aunque el impulso inicial para innovar continúa naciendo de las personas.

Su postura cobra mayor relevancia porque proviene de alguien que trabaja diariamente con esta tecnología. A través de “Phia”, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para comparar precios, calcular el valor de reventa y recomendar compras, Kianni sostuvo que estas herramientas siguen dependiendo del criterio y el propósito con el que son desarrolladas.

La emprendedora consideró que el mayor potencial de la IA está en asumir labores repetitivas o administrativas que suelen consumir tiempo.

Su objetivo, explicó, es que las personas puedan permanecer más tiempo en su “zona de genialidad”, dedicándose a actividades que requieren análisis, resolución de problemas, pensamiento estratégico y generación de nuevas ideas.

Esa visión coincide con la expresada recientemente por otros referentes del sector tecnológico. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, señaló que la inteligencia artificial debe entenderse principalmente como una herramienta para aumentar la productividad.

En la misma línea, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, reconoció que algunas predicciones sobre una sustitución acelerada de empleos de oficina no se han materializado en los tiempos que inicialmente se proyectaban.

Más allá de las tareas que puede ejecutar la IA, el debate también se centra en quién define los objetivos y toma las decisiones finales. Aunque estos sistemas procesan grandes volúmenes de información en pocos segundos, todavía requieren orientación humana para establecer prioridades, interpretar el contexto y evaluar las posibles consecuencias.

En este contexto, la creatividad se destaca como una de las habilidades más importantes para el futuro del trabajo.

En lugar de ver a la inteligencia artificial como una competencia directa, expertos como Sophia Kianni creen que las personas pueden lograr resultados más impresionantes si utilizan estas herramientas como un apoyo para realzar su talento, en vez de considerarlas un reemplazo de su capacidad para innovar, crear y ofrecer nuevas perspectivas.