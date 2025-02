Puede haber momentos en la vida en que el estrés y la ansiedad le han ganado terreno. Sin embargo, cuando la respuesta no está dentro de cada quien, existe la opción de consultar con un especialista para poder mejorar estos instantes.

La psicóloga, María Cecilia Arkelian, graduada en la facultad de psicología de la Universidad de Buenos Aires, identificó las problemáticas más comunes que han sufrido algunos de sus pacientes y que tienen que ver con el manejo del estrés.

De acuerdo con la experta, existen algunos pasos que puede seguir la persona que se siente anímicamente mal y con el estrés en su máximo nivel y esto tiene que ver con una sencilla pregunta.

Por dónde empezar

“Primero aclarar que no hay una misma recomendación para todas las personas porque el estado de bienestar es subjetivo y no todos los individuos lo logramos de la misma manera”, aclaró Arakelian en el portal Vidae, que además mencionó que la táctica funciona en determinados momentos, no en todos.

Ahora bien, la experta dijo que hay que imaginarse la vida como si fuera una hoja cuadriculada y cada cuadrícula es 1 a con vínculos, bienestar, trabajo, estudio, actividades de ocio, tareas, entre otros.

Luego, es importante identificar en qué área de la vida no se encuentra cómodo, porque las malas sensaciones o sentimientos se trasladan a todas las áreas de la vida no la que en particular está causando estrés.

“Yo suelo decir que cuando no podemos reportar en qué área de la vida nos encontramos tristes, inconformes o inestables es común manchar todas las cuadrículas de la hoja con tinta. Algo así como cuando éramos chicos una pequeña mancha de tinta en el papel secante se expandía”, aseguró Arakelian.

Asimismo, la experta señaló que, en la vida, siempre van a haber momentos incómodos y frustrantes, pero lo importante es diferenciar si se trata de un momento vital o de un malestar que persiste y que genera tristeza, angustia, estrés y dolor.

También aseguró que hay momentos que hay que saber si es necesario recurrir a un profesional que le ofrezca soluciones y la posibilidad de pensar sobre los sentimientos, si estos son heredados o son propios.

La pregunta que hay que hacerse

De acuerdo con su experiencia, la psicóloga manifestó que, para solucionar esos momentos de estrés y angustia, lo adecuado es buscar objetivos cortos, alcanzables con submetas para poder alcanzar algunos cambios y tener bien claro que, si se plantean objetivos imposibles, va a volver la sensación de frustración.

La pregunta entonces es distinguir si las emociones se pueden diferenciar y cuándo estas son necesidades de tipo fisiológico, como el cansancio, que muchas veces agobia a ciertas personas y que al encontrar una solución como tener un descanso adecuado, se sienten mucho mejor.

“El cansancio produce que las emociones y los hechos de la vida sean percibidos desde una valencia negativa”, aseguró la psicóloga.

Por último, la psicóloga señaló que, frente a las situaciones, existen diferentes perspectivas, por lo que “no existen hechos o episodios”, sino percepciones que generan emociones determinadas.