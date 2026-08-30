( El Tiempo / GDA )

El lugar donde una persona duerme, trabaja o guarda sus pertenencias puede convertirse en una ventana hacia algunos de sus hábitos.

La psicología ha dedicado diferentes investigaciones a estudiar esa relación y encontró que la organización de los espacios personales puede estar vinculada con ciertos rasgos de comportamiento.

Sin embargo, el panorama está lejos de ser tan simple como asociar directamente una habitación desordenada con irresponsabilidad, pereza o ausencia de disciplina.

Uno de los trabajos más conocidos sobre esta relación fue desarrollado por el psicólogo Sam Gosling, de la Universidad de Texas en Austin, y publicado en Journal of Personality and Social Psychology.

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Su equipo examinó dormitorios y oficinas para determinar hasta qué punto otras personas podían obtener información sobre quienes ocupaban esos lugares.

Elementos como fotografías, libros, decoración y disposición de los objetos podían aportar determinadas señales sobre la personalidad de sus propietarios.

Entre los rasgos analizados se encuentra la responsabilidad, relacionada dentro del modelo de los Cinco Grandes con características como organización, constancia y orientación hacia los objetivos.

Un espacio cuidadosamente organizado puede coincidir con algunas de estas tendencias, aunque eso no significa que una persona desordenada carezca necesariamente de ellas.

El mantenimiento de una habitación requiere una cadena de pequeñas decisiones y acciones que, cuando se convierten en costumbre, permiten conservar el espacio bajo control. Recoger una prenda, guardar un objeto o despejar una superficie son tareas sencillas de manera individual, pero pueden convertirse en una carga cuando se acumulan.

Por esta razón, la ausencia de una rutina puede contribuir al deterioro progresivo del orden. También pueden intervenir factores como la falta de tiempo, otras prioridades o una mayor tolerancia personal frente al caos.

La situación merece especial atención cuando existe un cambio respecto al comportamiento habitual. Una persona que durante años mantuvo sus espacios organizados y comienza repentinamente a descuidarlos puede estar atravesando circunstancias diferentes a las de alguien que siempre ha tenido hábitos menos estructurados.

La investigación realizada por Kathleen Vohs y otros científicos de la Universidad de Minnesota, la cual fue publicada en Psychological Science, introdujo otro elemento en el debate. Sus experimentos analizaron cómo los ambientes organizados y desordenados podían influir en determinadas decisiones y formas de pensamiento.

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En una de las pruebas, los participantes tuvieron que encontrar nuevos usos para pelotas de ping-pong. Las personas ubicadas en un espacio desordenado produjeron propuestas que fueron consideradas más creativas por evaluadores independientes.

En otro experimento, quienes se encontraban en ese tipo de ambiente mostraron una mayor inclinación hacia un producto novedoso.

Vohs explicó este fenómeno de la siguiente manera: “Los ambientes desordenados parecen inspirar una ruptura con la tradición, lo que puede producir nuevas perspectivas”.

El estudio también encontró efectos diferentes en los ambientes organizados. Quienes permanecieron en esos espacios tendieron a realizar determinadas elecciones consideradas socialmente deseables, entre ellas optar por alimentos más saludables y efectuar mayores donaciones.

Estos resultados no significan que una habitación caótica vuelva creativa a una persona ni que un espacio impecable garantice disciplina.Lo que sugieren es que el entorno puede influir temporalmente en determinadas conductas, dependiendo de la actividad y del contexto.

El desorden tampoco tiene una única interpretación, sino que puede aparecer por falta de tiempo, cambios en las prioridades, costumbres personales o períodos de mayor presión. Incluso puede coexistir con altos niveles de responsabilidad en otras áreas de la vida.

La evidencia científica apunta hacia una conclusión más amplia en la que el espacio que habitamos puede relacionarse con nuestra forma de actuar, pero no determina quiénes somos.