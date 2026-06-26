Diversos estudios e investigadores en el campo de la psicología han establecido una relación directa entre el estado de organización de una vivienda y el bienestar emocional de sus habitantes.

Mantener una casa desordenada de forma constante no solo responde a hábitos cotidianos, sino que suele funcionar como un reflejo del mundo interior y la salud mental de la persona, asociándose a cuadros de estrés, ansiedad, depresión o procrastinación.

No obstante, los análisis clínicos también aclaran que, cuando la falta de orden no se deriva de un malestar emocional, puede constituir un rasgo de la personalidad vinculado a la creatividad y al desapego de las normas sociales.

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El impacto del caos ambiental

La vivienda es concebida por la psicología como una extensión o reflejo externo de la mente de quien la habita. De acuerdo con una investigación publicada en el “Journal of Environmental Psychology”, un entorno saturado y caótico reduce de forma significativa el bienestar emocional de los individuos.

La sobreestimulación visual que genera la acumulación de objetos fuera de su lugar incrementa la producción de cortisol, conocida como la hormona del estrés. Este aumento hormonal y la persistencia del desorden elevan el riesgo de desarrollar síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión.

A nivel cognitivo, el exceso de estímulos en el hogar afecta los siguientes procesos:

Disminución de la concentración: Al haber más elementos distractores en el espacio físico, el cerebro experimenta mayores dificultades para focalizar la atención en tareas específicas.

Al haber más elementos distractores en el espacio físico, el cerebro experimenta mayores dificultades para focalizar la atención en tareas específicas. Dificultad en la toma de decisiones: La acumulación de objetos y de labores domésticas postergadas puede provocar un bloqueo mental.

La acumulación de objetos y de labores domésticas postergadas puede provocar un bloqueo mental. Pérdida de control: El desorden tiende a acumularse progresivamente, lo que dificulta que el habitante logre retomar el control de su entorno, perpetuando el malestar.

Vínculo entre la falta de organización y la procrastinación

La psicología clínica asocia el descuido del entorno físico con la falta de energía disponible en personas que atraviesan periodos emocionales complejos. Al carecer de los recursos anímicos necesarios para mantener la limpieza y la organización, las tareas domésticas se postergan de manera indefinida.

El psicólogo Joseph Ferrari, investigador de la Universidad DePaul, señaló que la falta de orden está directamente vinculada con la procrastinación, definida como el hábito de posponer actividades pendientes de forma sistemática.

Bajo esta perspectiva, cada objeto fuera de su sitio habitual opera como un recordatorio visual constante de un deber no cumplido. Esta saturación del entorno alimenta de forma persistente la tendencia a postergar, generando un estado de malestar continuo y crónico en el individuo.

El orden como herramienta de bienestar

En contraposición, el hábito de mantener los espacios limpios y recogidos genera beneficios médicos y psicológicos verificables, tales como la prevención de alergias, la reducción del riesgo de enfermedades físicas, la disminución del estrés y la mejora del estado de ánimo.

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Especialistas en salud mental sugieren abordar la organización del hogar como una forma de cuidado personal, recomendando intervenir los espacios de manera gradual, comenzando por un cajón o una estantería, para romper el ciclo del desorden.

Por otra parte, los expertos aclaran que un hogar desorganizado no siempre es el resultado de un trastorno o un bache emocional. Para un sector de la población, el orden no constituye un factor prioritario en su escala de valores.

En estos casos específicos, el ambiente desordenado refleja una personalidad orientada a la creatividad, donde la ausencia de estructuras rígidas representa un mecanismo para liberarse de las expectativas y normas sociales preestablecidas.