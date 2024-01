En estos momentos, figuras con enanismo y activistas se han unido para levantar sus voces en busca de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico atienda el Proyecto de la Cámara 1730, medida que busca codificar la conmemoración del Día Mundial de las Personas de Talla Baja.

La legislación, de la autoría del representante Er Yazzer Molina por petición de la actual Miss Puerto Rico Petite 2023, Gianie Milet Vélez López, llevaría a ley la conmemoración de esta comunidad, que redunda entre más de 650,000 personas a nivel mundial, a la vez que obligaría a instituciones gubernamentales utilizar sus respectivos recursos para honrar esta población cada 25 de octubre.

Sin embargo, ¿por qué se conmemora ese día? ¿A qué se debe que se eligiera esta fecha específica?

Brenda Martínez, la coordinadora de asuntos hispanos de la organización Little People of America (LPA), destacó a Primera Hora que esta fecha marca el nacimiento del fundador del organismo que representa en la actualidad, el actor Billy Barty.

“Barty fue el que tomó la iniciativa de comenzar todo esto. Nosotros lo que hacíamos antes era celebrar el mes de las personas con baja estatura, sin embargo, otras organizaciones emergentes sostuvieron una reunión donde exhortaron buscar un día específico, y al fin y al cabo, se eligió un 25 de octubre, porque fue el natalicio de quien comenzó todo esto” enfatizó Martínez.

Billy Barty -nacido en el año 1924 con la condición de hipoplasia cartílago cabello, un tipo de displasia esqueletal- se convirtió en uno de los primeros actores con enanismo en conseguir el estrellato en Hollywood desde su adolescencia.

Barty, oriundo del estado de Pensilvania, se destacó en varias apariciones donde se lució con sus tres pies y nueve pulgadas de estatura, así como su actitud jovial y pícara, tanto en el cine como la televisión por más de seis décadas. En su portafolio se encuentran producciones como “A Midsummer Night’s Dream” (1935) to “Foul Play” (1978), “Legend” (1985), “Masters of the Universe” (1987) y “Willow” (1987).

Sin embargo, al percatarse de no ver a más personas con su condición física en la pantalla, a la vez que veía cómo las personas con enanismo se proyectaban como el hazmerreír de diversos proyectos culturales, Barty, junto a otros 20 colegas, fundaron la LPA en 1957, para ayudar a abogar por mejores oportunidades de vida para su comunidad.

Además, el histrión estadounidense, según la biografía publicada por la empresa Turner Classic Movies, fue uno de los integrantes en redactar la American Disabilities Act en 1990, una medida a nivel federal que coarta el discrimen contra las personas con impedimento. Barty falleció un 23 de diciembre de 2000, luego de una hospitalización de dos semanas por un fallo pulmonar y cardíaco.

“Él fundo la organización y, según otras personas se fueron enterando del movimiento que él hizo, otros comenzaron a unirse y crear otras organizaciones en diferentes países. La intención de él es que nunca se hubiera imaginado algo tan grande. Él nos dio la oportunidad para agrupar a las personas acá en Estados Unidos, y poco a poco se fue ampliando”, aseguró Martínez, quien fue la fundadora del capítulo 46 de LPA en Puerto Rico en 1985 y la presidió hasta 2017, un mes después del paso del huracán María.

Tras el esfuerzo de Barty en diversas trincheras, distintas organizaciones de distintas partes del mundo abogan ante entidades gubernamentales para que reconozcan este día especial, al tiempo que buscan que el sistema busque alternativas para garantizarles mejores oportunidades a las personas de talla baja, expresó la puertorriqueña radica en el estado de Florida.

De hecho, Martínez adelantó a este medio que la LPA busca llevar este reclamo hacia la Organización de las Naciones Unidas para lograr que se oficialice esta conmemoración.