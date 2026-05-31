Durante años, comer solo fue asociado con tristeza, aislamiento o falta de vida social.

Sin embargo, la psicóloga clínica Laurie Helgoe señaló que las interacciones sociales pueden generar desgaste emocional, por lo que el cerebro necesita momentos de descanso tras períodos prolongados de estímulos sociales continuos.

Bajo esta perspectiva, estar a solas durante las comidas no necesariamente implica soledad negativa, sino también una forma de regulación emocional y pausa mental.

Además de ello, especialistas en comportamiento humano aseguran que preferir comer sin compañía no necesariamente refleja un problema emocional, en muchos casos, las personas encuentran en esos espacios una oportunidad para desconectarse del ruido externo, organizar pensamientos o simplemente disfrutar de un instante de calma sin interrupciones.

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Una investigación publicada en la revista científica Nutrients titulada “Asociaciones entre comer solo, soledad autodeterminada y depresión”, analizó cómo las comidas en soledad pueden relacionarse con hábitos alimenticios y bienestar emocional. A su vez, el estudio “¿Por qué la gente come sola?”, divulgado en British Food Journal, encontró que muchas personas lo hacen por comodidad, relajación y necesidad de tener tiempo personal.

Señales de que puede ser algo saludable

Según expertos, existen algunas señales que ayudan a diferenciar cuándo este hábito forma parte de un comportamiento saludable:

La persona disfruta genuinamente ese momento sin experimentar angustia.

Mantiene vínculos sociales normales con familiares, amigos o compañeros.

Aprovecha la comida como una pausa para descansar mentalmente.

Se siente cómoda realizando actividades de manera independiente sin depender constantemente de la compañía de otros.

La psicología también diferencia entre la soledad elegida y el aislamiento involuntario, mientras algunas personas buscan espacios individuales para relajarse y recuperar energía, otras pueden experimentar sensación de vacío o desconexión emocional.

Otro aspecto importante tiene relación con la personalidad, en este sentido, la investigadora Susan Cain, reconocida por sus estudios sobre comportamiento social e introversión, señaló que existe una diferencia clave entre sentirse solo y decidir pasar tiempo solo.

Los individuos introvertidos suelen sentirse más cómodos en espacios de independencia, ya que no necesitan estímulos sociales constantes para disfrutar sus actividades diarias, en contraste, quienes tienen perfiles más extrovertidos pueden preferir compartir la mayoría de sus comidas y reuniones.

Las dinámicas sociales actuales también han influido en este fenómeno; el aumento del teletrabajo, las jornadas laborales extensas y el crecimiento de hogares unipersonales han hecho que muchas personas acostumbren almorzar o cenar sin compañía.

A pesar de ello, todavía existe cierto estigma alrededor de quienes comen sin acompañantes en espacios públicos. Algunas personas consideran extraño sentarse solas en un restaurante, aunque para otras representa una experiencia cómoda y relajante.

No obstante, especialistas advierten que este comportamiento podría convertirse en una señal de alerta cuando viene acompañado de aislamiento constante, tristeza frecuente o rechazo permanente al contacto social.

Comer solo no tiene un significado universal, para algunas personas puede representar autonomía, bienestar y tranquilidad, mientras que en otros casos podría reflejar dificultades emocionales o sociales, los expertos insisten en que lo importante es comprender el contexto y la forma en que cada individuo vive sus momentos de soledad.