( El Tiempo / GDA )

La alimentación puede influir en la vida sexual debido a que ciertos alimentos contienen nutrientes relacionados con la circulación sanguínea, la energía y la producción hormonal.

De acuerdo con información de “WebMD”, una buena alimentación puede contribuir al adecuado funcionamiento del organismo y favorecer factores relacionados con la libido y la respuesta sexual.

En contraste, una dieta deficiente podría derivar en problemas de salud que impactan negativamente la vida íntima.

¿Cómo influye la alimentación en la vida sexual?

Especialistas explican que padecimientos como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares pueden afectar la circulación sanguínea y, en algunos casos, provocar disfunción eréctil o disminución del deseo sexual.

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Mantener el cuerpo nutrido y en equilibrio contribuye al funcionamiento adecuado del organismo y a una mejor calidad de vida.

Una buena circulación favorece la respuesta sexual.

La energía y el equilibrio hormonal influyen en el deseo.

Una dieta rica en nutrientes puede beneficiar la salud cardiovascular.

Ostras: el alimento más asociado al deseo sexual

Las ostras destacan por su alto contenido de zinc, un mineral relacionado con la producción de testosterona y la calidad del esperma. Por ello, suelen figurar entre los alimentos vinculados con la salud sexual.

Son ricas en zinc.

Aportan proteínas y minerales.

Se relacionan con la producción hormonal.

Sandía y circulación: un beneficio para el flujo sanguíneo

La sandía contiene citrulina, un aminoácido que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo de sangre.

Algunos especialistas comparan este efecto con el objetivo de ciertos medicamentos utilizados para tratar la disfunción eréctil.

Chocolate y bienestar emocional

El chocolate también aparece entre los alimentos relacionados con el deseo sexual debido a que favorece la liberación de serotonina y feniletilamina, sustancias vinculadas con el placer y el bienestar.

Otros alimentos recomendados antes de la intimidad

“WebMD” también mencionó alimentos como espinacas, aguacate, granada y pescados ricos en omega-3 por sus posibles beneficios en la circulación y los niveles de energía. Entre sus características se destacan:

Espinacas: aportan magnesio.

Aguacate: contiene grasas saludables.

Granada: rica en antioxidantes.

Pescados con omega-3: favorecen la salud cardiovascular.

Café: puede aumentar temporalmente la energía.

El alcohol puede jugar en contra

Aunque muchas personas relacionan el alcohol con relajación y romance, especialistas advierten que el consumo excesivo puede perjudicar el desempeño sexual.

Según “WebMD”, beber demasiado puede reducir los niveles de testosterona y afectar la circulación y la sensibilidad nerviosa, dificultando la excitación.