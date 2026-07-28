Desde julio hasta diciembre de 2026, Saturno atraviesa uno de los fenómenos más comentados por quienes siguen las interpretaciones astrológicas, un periodo conocido como Saturno retrógrado.

Aunque el planeta no cambia realmente el sentido de su órbita, desde la perspectiva de la Tierra parece desplazarse hacia atrás en el cielo. Esa ilusión visual ha sido registrada durante siglos por la astronomía, pero también ha dado origen a distintas interpretaciones dentro de la astrología.

De acuerdo con esta corriente, Saturno representa la disciplina, la responsabilidad, los límites, la estructura y las metas construidas a largo plazo. Cuando entra en movimiento retrógrado, la atención deja de centrarse en los avances externos para enfocarse en procesos internos relacionados con decisiones, compromisos y aprendizajes.

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La astróloga Narayana Montúfar, autora del libro “Written in Your Stars: Use Your Saturn Return, Pluto Square, and Other Planetary Cycles to Become Your Best Self”, explicó que este fenómeno tiene un significado particular para quienes siguen la astrología.

“Si bien se trata de una ilusión, el movimiento retrógrado de un planeta siempre tiene un gran impacto, ya que el área de la vida regida por ese planeta se comporta de manera diferente”, señaló.

¿Cuándo comenzó Saturno retrógrado en 2026?

El actual periodo de Saturno retrógrado comenzó el 26 de julio de 2026 y se extenderá hasta el 10 de diciembre del mismo año.

Durante este ciclo, el planeta permanece en Aries, un signo que la astrología relaciona con la iniciativa, el liderazgo y la acción. Según estas interpretaciones, la combinación entre la energía impulsiva de Aries y el carácter estructurado de Saturno invita a actuar con mayor estrategia y menos impulsividad.

En lugar de iniciar grandes proyectos, muchos astrólogos consideran que este tránsito favorece revisar metas, corregir errores, reorganizar prioridades y fortalecer las bases de planes que ya estaban en marcha.

Montúfar resumió esa dinámica al afirmar: “Saturno, como regente celestial de todo lo importante en nuestras vidas, rige la carrera profesional, la estructura y el autoconocimiento. Este icónico planeta anillado nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestros objetivos a largo plazo, sentando así una base sólida para el futuro. Cuando Saturno entra en retroceso, todo lo que hemos construido y logrado se somete a revisión”.

¿Cuáles son los signos que podrían sentir con mayor intensidad este tránsito?

Aunque la astrología sostiene que los 12 signos experimentan los efectos del movimiento retrógrado, algunos podrían percibirlo con mayor intensidad.

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Montúfar indicó que Capricornio y Acuario suelen experimentar este tránsito de forma más marcada debido a que ambos están asociados tradicionalmente con Saturno. Sin embargo, aclaró que la influencia también depende de la posición que ocupe el planeta durante cada ciclo.

En términos generales, la astrología propone distintos focos de reflexión para cada signo:

Aries: revisar la responsabilidad personal y la manera en que enfrenta las consecuencias de sus decisiones.

revisar la responsabilidad personal y la manera en que enfrenta las consecuencias de sus decisiones. Tauro: reorganizar las finanzas y fortalecer la estabilidad económica.

reorganizar las finanzas y fortalecer la estabilidad económica. Géminis: mejorar la comunicación y consolidar procesos de aprendizaje.

mejorar la comunicación y consolidar procesos de aprendizaje. Cáncer: asumir nuevos retos profesionales y reforzar la vida familiar.

asumir nuevos retos profesionales y reforzar la vida familiar. Leo: cuestionar antiguas creencias y redefinir objetivos personales.

cuestionar antiguas creencias y redefinir objetivos personales. Virgo: poner orden en los recursos compartidos y la administración del dinero.

poner orden en los recursos compartidos y la administración del dinero. Libra: fortalecer los vínculos mediante límites y compromisos claros.

fortalecer los vínculos mediante límites y compromisos claros. Escorpio: reorganizar rutinas y cuidar el equilibrio entre trabajo y bienestar.

reorganizar rutinas y cuidar el equilibrio entre trabajo y bienestar. Sagitario: desarrollar proyectos creativos con paciencia y constancia.

desarrollar proyectos creativos con paciencia y constancia. Capricornio: resolver asuntos relacionados con el hogar y la familia.

resolver asuntos relacionados con el hogar y la familia. Acuario: revisar la forma en que se comunica y participa en su comunidad.

revisar la forma en que se comunica y participa en su comunidad. Piscis: fortalecer la autoestima y mejorar la administración de sus recursos.

¿Qué recomienda la astrología durante Saturno retrógrado?

Las interpretaciones astrológicas coinciden en que este periodo resulta más favorable para revisar procesos que para iniciar compromisos importantes.

Entre las recomendaciones más frecuentes aparecen finalizar proyectos pendientes, replantear metas de largo plazo, fortalecer hábitos saludables, organizar las finanzas y establecer límites más claros en las relaciones personales y laborales.

También se aconseja evitar decisiones impulsivas o asumir nuevas responsabilidades sin una planificación previa.

Para Montúfar, este tránsito funciona como una pausa obligatoria antes de continuar avanzando.

“El movimiento retrógrado de Saturno suele generar la necesidad de tomar decisiones importantes que tendrán un impacto a largo plazo en nuestras vidas. Es como revisar una lista de prioridades para ver para qué tenemos tiempo, recursos y energía, y para qué ya no tenemos espacio”, dijo.

Más allá de las interpretaciones astrológicas, desde el punto de vista astronómico Saturno continúa desplazándose normalmente alrededor del Sol. El aparente retroceso corresponde únicamente a un efecto visual provocado por la posición relativa entre la Tierra y el planeta durante sus respectivas órbitas.