El aguacate es una fruta que se deteriora con rapidez, y su maduración no siempre se percibe por el exterior. Con técnicas específicas, es posible conservarlo durante más días y reducir el riesgo de que se estropee.

El aguacate se caracteriza por tener un periodo de maduración corto y puede ponerse malo con facilidad. A diferencia de otras frutas, su exterior no siempre indica cuándo está listo para consumir, lo que complica su almacenamiento.

Pese a su valor nutricional por contener grasas saludables y fibra, su rápida degradación genera desafíos al momento de conservarlo en casa. Existen técnicas que permiten extender su vida útil de manera efectiva.

PUBLICIDAD

Uso del congelador para conservar aguacates

El cocinero conocido en redes sociales como akimpbrian compartió un vídeo en TikTok explicando cómo los aguacates pueden durar más tiempo. La recomendación principal es recurrir al congelador para frenar su deterioro.

Es importante que los aguacates se congelen únicamente cuando estén completamente maduros. De esta manera, se evita que la fruta sufra degradación. Se aconseja introducirlos enteros, sin pelar ni partir, ya que la piel protege la fruta tanto en el congelador como al descongelarla.

Para descongelar correctamente, se recomienda trasladar el aguacate a la nevera entre ocho y 24 horas, lo que previene la formación de cristales grandes que podrían alterar la textura.

Identificación del punto de madurez

Dado que la piel no siempre revela el estado del aguacate, existen dos métodos para determinar si está listo para comer:

Tacto: presionar suavemente las zonas más duras de la piel; si cede ligeramente, el aguacate está maduro.

Pedúnculo: retirar el tallo superior y observar el color debajo. Si es verde, la fruta aún no ha madurado; amarillo o dorado indica que está en su punto; marrón o negro señala que está pasada.