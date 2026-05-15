La creciente popularidad de las sandías, o melones, sin semillas en los mercados actuales responde a una preferencia de comodidad por parte del consumidor; sin embargo, esta tendencia conlleva la pérdida de un recurso nutricional valioso.

Expertos en seguridad alimentaria y nutrición confirman que las pepitas de sandía no solo son aptas para el consumo humano, sino que ofrecen beneficios debido a su alta concentración de fibra, proteínas y antioxidantes. Contrario a los mitos extendidos, su ingesta no está relacionada con el desarrollo de afecciones como la apendicitis o la diverticulitis.

Composición nutricional y beneficios para la salud

El valor de estas semillas reside en su densidad de nutrientes. Según investigaciones publicadas en el “International Journal of Nutrition and Food Sciences”, estas pepitas contienen niveles de fibra que oscilan entre el 39% y el 43%, lo que favorece el tránsito intestinal.

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Además de la fibra, aportan entre un 16% y un 17% de proteínas y un contenido graso cercano al 27%. En términos de micronutrientes, destacan por su aporte de potasio, calcio, fósforo y cinc.

Energéticamente, el consumo de 100 gramos de semillas de sandía representa un aporte promedio de 360 kcal, consolidándose como un complemento alimenticio sustancial.

Desmitificación de riesgos intestinales

Durante décadas, se ha sostenido que las pepitas de sandía podrían acumularse en el apéndice o irritar los divertículos. No obstante, especialistas como el doctor Miguel A. Lurueña señalan que la probabilidad de que restos vegetales no digeridos causen apendicitis es extremadamente baja.

En la misma línea, la Asociación Americana de Gastroenterología no ha encontrado evidencia científica que justifique prohibir estas semillas en pacientes con diverticulitis. Por tanto, su consumo se considera seguro para la población general adulta, siempre que se realice de forma moderada.

Recomendaciones de consumo y seguridad alimentaria

Existen diversas formas de integrar este alimento en la dieta diaria:

Consumo directo: Ingerirlas crudas junto con la pulpa de la fruta.

Como snack: Secarlas y tostarlas en el horno (150-160 °C) para obtener una textura similar a las pipas de girasol.

Complemento en recetas: Trocearlas para añadir a ensaladas o preparaciones diversas.

A pesar de sus beneficios, se deben observar precauciones específicas. No se recomienda su consumo en niños pequeños debido al riesgo de atragantamiento. Asimismo, es relevante notar que, aunque contienen trazas de amigdalina, estas no representan un riesgo si se tragan enteras, ya que el cuerpo las elimina sin procesar dicho compuesto.

Diferencias con otras semillas tóxicas

Es fundamental diferenciar las pepitas de sandía de otras semillas de frutas cotidianas que sí poseen niveles de toxicidad relevantes. Las semillas de manzanas, cerezas, melocotones y albaricoques contienen glucósidos cianogénicos que se transforman en cianuro al ser masticados.

Por otro lado, las semillas de lichi pueden provocar episodios de hipoglucemia. En el caso de las legumbres (que técnicamente son semillas), sus componentes antinutrientes se eliminan mediante procesos estándar de cocina como el remojo y la cocción, garantizando así un consumo seguro.