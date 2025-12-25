9 consejos para evitar problemas estomacales en las fiestas navideñas

Las celebraciones de fin de año suelen venir acompañadas de mesas abundantes, horarios desordenados, y en algunos casos, un mayor consumo de alcohol, una combinación que frecuentemente deriva en molestias digestivas como acidez, distensión abdominal, dolor estomacal, entre otros.

Estos problemas, lejos de ser menores, pueden arruinar encuentros familiares y días de descanso muy esperados.

Para evitar que los excesos pasen la cuenta, Bernardita Vignola, nutricionista de Clínica Universidad de los Andes, entrega una serie de recomendaciones enfocadas en la moderación, la elección consciente de alimentos y el cuidado del sistema digestivo. Consejos simples, pero efectivos, que permiten disfrutar de las fiestas sin poner en riesgo el bienestar gastrointestinal.