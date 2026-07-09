La alopecia suele asociarse con la genética o el envejecimiento, pero existe una forma de pérdida de cabello que puede desarrollarse por un hábito cotidiano: usar peinados demasiado ajustados.

Este problema, conocido como alopecia por tracción, puede pasar desapercibido durante meses hasta que el daño sobre los folículos comienza a hacerse evidente y, en algunos casos, irreversible.

De acuerdo con la Clínica Mayo, este tipo de alopecia aparece cuando el cabello permanece sometido a una tensión constante.

La institución médica explicó que “el modelado excesivo o los peinados que tiran mucho del cabello (como las colas de caballo o las trenzas africanas) pueden causar un tipo de pérdida del cabello llamado alopecia por tracción”.

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Aunque el problema puede afectar a cualquier persona, suele observarse con mayor frecuencia en quienes utilizan de manera habitual colas de caballo muy apretadas, moños ajustados, trenzas, extensiones o estilos que mantienen el cabello bajo una presión constante durante largos periodos.

¿Cómo reconocer las primeras señales?

Una de las dificultades es que este tipo de alopecia no siempre comienza con una caída abundante del cabello. En muchos casos, las primeras manifestaciones son más sutiles y pueden confundirse con irritación del cuero cabelludo.

La institución señaló que la pérdida de cabello puede presentarse de distintas maneras y recuerda que uno de los síntomas asociados es el retroceso progresivo de la línea capilar. Además, recomendó consultar con un profesional cuando la caída aparezca de forma repentina, en zonas localizadas o sea superior a la habitual.

La entidad también advirtió que “si hay cicatrices, la pérdida del cabello puede ser permanente”, razón por la que detectar el problema en etapas tempranas resulta fundamental.

La organización también explicó que la alopecia puede tener múltiples orígenes. Entre ellos se encuentran los antecedentes familiares, los cambios hormonales, algunas enfermedades, determinados medicamentos, la radioterapia, episodios de estrés intenso e incluso tratamientos químicos aplicados sobre el cabello.

En ese contexto, la alopecia por tracción representa una causa diferente porque está relacionada directamente con el esfuerzo mecánico que soporta el folículo piloso de manera repetitiva.

La institución recordó, además, que perder entre 50 y 100 cabellos al día hace parte del ciclo normal del crecimiento capilar, por lo que una caída moderada no siempre representa una enfermedad.

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¿Se puede prevenir?

Sí.

La principal recomendación consiste en reducir la tensión que soporta el cabello de forma habitual. Entre las medidas preventivas, la entidad aconseja “ser amable con tu cabello”, evitar los tirones durante el cepillado, utilizar peines de dientes anchos cuando sea necesario y limitar los peinados que utilizan bandas elásticas, hebillas o trenzas muy ajustadas.

También recomienda disminuir el uso de tratamientos agresivos, como permanentes, aceites calientes y herramientas térmicas, además de consultar con un médico cuando la caída del cabello genere preocupación o aparezca de manera inesperada.

Aunque la alopecia por tracción puede revertirse si se identifica a tiempo y se elimina la causa, prolongar durante meses o años la tensión sobre el cabello incrementa el riesgo de que el daño en los folículos sea permanente.

Por eso, prestar atención a las primeras señales y modificar ciertos hábitos puede hacer la diferencia antes de que la pérdida de cabello deje de ser reversible.