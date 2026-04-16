El contacto con la naturaleza se convierte en un bálsamo para la presentadora Andrea Rivera cuando quiere relajarse o dejar de lado el estrés. Senderos, paisajes y escenas playeras la nutren de calma y la inspiran.

“Siempre estoy en la naturaleza. Me hace bien simplemente montarme en mi carro, llegar hasta el Viejo San Juan, que es lo más cerca que tengo, estacionar en El Escambrón y subir hasta El Morro y volver a bajar”, reveló una de las moderadoras del programa “En la mañana” (TeleOnce), como una de las diversas alternativas que practica.

“Puedo caminarlo, puedo correrlo. Si estoy en alguna ansiedad o alguna situación que necesite calmarme, simplemente caminar me va regulando mis emociones. Eso es lo mejor que puedes hacer”, aseveró enfática.

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Rivera confesó que no tiene preferencia por el campo por encima de la costa. “Como vivo aquí en el área metropolitana, para mí es mucho más fácil llegar a la playa. Pero las dos tienen su majestuosidad”.

El Yunque

“Yo creo que nunca puedes fallar con El Yunque y hacer el ‘trail’. Si puedes llegar a los tres puntos arriba, fenomenal. Pero hay varios niveles que puedes hacer. Eso nunca está de más porque tienes la flora, la fauna, El Yunque en todo su esplendor, así que se respira paz. Eso es un ‘most’”.

El Escambrón

“Tienes tanto para correr, para caminar, para simplemente disfrutar de sentarte en la grama y apreciar la vista del mar. O simplemente puedes bucear, puedes nadar. Aquí lo tienes todo. Yo corro o me siento en la grama simplemente a respirar”.

Paseo Lineal de Bayamón

“Puedes correr o puedes caminar. Hace mucho sol, pero es muy lindo. Me protejo siempre, sobre todo la cara, siempre trato de tener ‘sunblock’, también las gorritas. Y siempre ando con mi botellita de agua porque hay que hidratarse”.

Ruta gastronómica de Orocovis

“Si me voy para el campo, me gusta ir por esa ruta gastronómica, Morovis, Orocovis, toda esa área hasta allá. Simplemente guiar, bajar los cristales y si me paro en los diferentes chinchorros, fenomenal. Esa ruta está chévere”.

Paseo Lineal de Isabela

“Me gusta. La última vez que fui estaba todavía bonito. Se podía correr por ahí con las bicicletas. Hace más de tres años que no voy, pero ha sido de mis lugares favoritos”.