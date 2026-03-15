La apnea del sueño es una afección que hace que la respiración se detenga durante la noche mientras el cuerpo se encuentra en reposo. De acuerdo con la Cleveland Clinic, esto puede ocurrir por varias razones, que incluyen una obstrucción de las vías respiratorias o porque el cerebro no controla esta acción como debería.

Si bien el organismo activa un reflejo de supervivencia para reanudar la actividad ante la falta de oxígeno, el ciclo de sueño se interrumpe e impide que la persona tenga un descanso reparador, lo que puede derivar en una sobrecarga al corazón o tener un desenlace mortal.

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Frente a esto, la Mayo Clinic explicó que los individuos que padecen esta afección suelen roncar fuerte y experimentar niveles de agotamiento, incluso después de haber dormido toda la noche.

De igual manera, los especialistas identificaron tres tipos principales de la apnea del sueño: la obstructiva, que ocurre por la relajación de los músculos de la garganta; la central, donde el cerebro falla al enviar las señales para respirar; y la compleja o mixta, que es una combinación de las dos primeras.

Estos son los síntomas de la apnea del sueño

Según la Cleveland Clinic, las personas deben consultar con un profesional de la salud si identifican alguno de estos síntomas:

Despertarse repentinamente en medio de la noche

La respiración se pausa mientras se duerme (alguien más puede notar este tipo de episodios)

Patrones respiratorios inusuales

Despertar con la boca seca

Ronquidos

Despertarse por falta de aire

Fatiga diurna

Hipersomnia o somnolencia diurna excesiva

Agotamiento al despertar

En cuanto a las causas, la Mayo Clinic señaló que esta afección se hace presente cuando todos los músculos del cuerpo se relajan más, especialmente aquellos que ayudan a mantener la garganta abierta para que el aire pueda fluir hacia los pulmones.

“Cuando los músculos en la parte superior de la garganta se relajan durante el sueño, los tejidos se cierran y bloquean la vía respiratoria”, puntualizó la organización.

¿Cómo se trata la apnea del sueño?

Para abordar esta condición, los profesionales de la salud suelen realizar una prueba nocturna que consiste en llevar sensores que controlan la frecuencia cardíaca, la respiración, los niveles de oxígeno en sangre y las ondas cerebrales.

Dependiendo de los resultados, algunos especialistas recomiendan cambios en el estilo de vida, como perder peso, evitar el consumo de alcohol antes de dormir o dejar el tabaco.

Sin embargo, en casos graves, el tratamiento más común es el uso de una máquina CPAP, un dispositivo que envía un flujo de aire constante a través de una mascarilla.