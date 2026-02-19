Bebidas verdes para impulsar tu organismo
Son altas en vitaminas y minerales, ayudan con el metabolismo, el sistema metabólico, la oxigenación sanguínea y la salud intestinal, entre tantos otros beneficios.
PUBLICIDAD
Una tendencia de larga data en asuntos de bienestar es la de los jugos o batidas (“smoothies”) verdes. Se trata de una herramienta nutricional excelente para aumentar el consumo de vegetales de forma práctica, sobre todo para los niños o aquellos adultos que no son amantes de los vegetales.
Pero, ¿qué es una bebida verde y por qué son tan famosas?
Básicamente son mezclas preparadas a base de vegetales populares por sus propiedades y diversos beneficios para la salud. Tienen dos modalidades: los jugos en los que s extrae el líquido de los vegetales y frutas, y los batidos, en los que se licúan por complete. Esta última forma es preferible por conservar la fibra.
Estas bebidas son una fuente rica en clorofila, fibra, vitaminas (A, C y K), minerales (hierro, calcio) y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico.
Gracias a la fibra de los ingredientes en su forma licuada ayudan al flujo intestinal combatiendo el estreñimiento y promueven la salud de la microbiota de los intestinos.
Su contenido de clorofila ayuda a oxigenar la sangre y mejorar su calidad. Son una buena fuente de energía natural y consumirlos, especialmente en ayunas, proporciona un impulso de energía rápido sin azúcares añadidas.
Se pueden complementar con frutas para maximizar sus valores nutricionales y suavizar el sabor de los vegetales.
Consulta con tu medico si es conveniente para ti incluirlos en tu dieta y con qué frecuencia. Además, debes considerer que estas bebidas no sustituyen un plato de comida sólida.
A continuación unas recetas que recomendamos como licuados para tu consideración:
Bebida de pepinillo, celery y manzana
Ingredientes:
- 1 pepinillo
- 1 manzana verde
- 1 pera
- 1/2 rama de celery
- 1 trozo de jengibre
- 1 vaso de agua
Características: Proporciona al organismo mucha agua, fibra, vitaminas y minerales. Este zumo verde resulta ideal para adelgazar, gracias a sus propiedades diuréticas, depurativas e hidratantes.
Bebida de espinaca, celery y manzana
Ingredientes:
- 4 chinas
- 1 rama de celery
- 1 guineo
- 1 manojo de espinacas
- 2 manzanas verdes
- 1 trozo de jengibre
- 1/2 cdta. de curcuma
Características: Posee muchos beneficios para el cuerpo, tales como mejorar el sistema inmunológico, reducir la inflamación, controlar la presión arterial, el colesterol y los niveles de azúcar, entre otros.
Bebida de manzana y kiwi
Ingredientes:
- 2 kiwis
- 1 manzana verde
- 1/2 limón
- 1 vaso de agua
Características: Posee grandes nutrientes que benefician a la digestión, ayudan a eliminar líquidos y contiene escasas calorías.
Batida reparadora
Ingredientes:
- 1 tallo de celery
- 1/2 tz. de kale
- 1/2 pepinillo
- 1 manzana verde
- zumo de limón
- 1 cdta. de cúrcuma en polvo
- 1 cdta. de linaza en polvo
- 1/2 cdta. de miel
- agua a gusto
Características: Esta combinación es un clásico de las bebidas “detox” y energizantes por sus grandes beneficios de hidratación extrema y efecto desinflamatorio