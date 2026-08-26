El consumo de café durante el desayuno genera diferentes efectos en el organismo dependiendo de si se ingiere solo o con azúcar añadido.

La elección entre ambas opciones influye de forma directa en la curva glucémica de la mañana, condicionada por factores como la glucosa en ayunas, la respuesta individual a los hidratos de carbono y los demás alimentos consumidos durante la primera comida del día.

La elevación de la glucosa en sangre se debe primordialmente a los carbohidratos presentes en el desayuno y no al consumo de café solo, el cual aporta un impacto calórico mínimo. La adición de azúcar al café introduce una carga de rápida absorción que, combinada con alimentos de alto índice glucémico como pan blanco, bollería o zumos, incrementa la magnitud del pico glucémico matutino.

PUBLICIDAD

Por el contrario, la ingesta de café junto a fuentes de proteína, grasa o fibra, tales como huevo, frutos secos, yogur natural o pan integral, ralentiza el proceso de absorción muscular y digestiva, lo que contribuye a suavizar el incremento de la glucosa en sangre tras la comida.

Evidencia sobre el consumo y riesgo metabólico

Investigaciones clínicas recientes indican que el consumo de café previo a una carga de carbohidratos no eleva la glucosa por sí solo, aunque puede intensificar la subida posterior si se ingiere en proximidad temporal a dichos alimentos.

Por otra parte, estudios sobre patrones de consumo a largo plazo asocian el café sin aditivos con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, un beneficio que disminuye cuando se le añade azúcar de manera habitual.

Estrategias para la estabilidad glucémica

Para evitar incrementos drásticos en los niveles de glucemia, los especialistas sugieren priorizar el café sin azúcar, especialmente en personas con diagnóstico de diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina o propensión al hambre prematura a media mañana.

Entre las recomendaciones para estructurar un desayuno equilibrado se encuentran:

Reducir progresivamente la cantidad de azúcar añadido o consumirlo sin endulzantes.

Priorizar el consumo de proteínas y fibra en el desayuno.

Reemplazar los zumos por fruta entera y evitar los cereales refinados o la bollería.

Evaluar la respuesta de energía y saciedad a lo largo de la mañana.

El impacto del azúcar añadido resulta más significativo cuando se suma a dietas ricas en harinas refinadas o cuando se consumen varias tazas azucaradas al día, afectando el control metabólico general.