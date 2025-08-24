Con el fin de inspirar y motivar, ayer se celebró con éxito, la “Caminata con Propósito: Romper Nuestros Propios Límites”. La experiencia también tuvo como propósito unir a familias, amigos y comunidades a la vez que promovían el mensaje de que “cada paso cuenta cuando se trata de alcanzar nuestras metas”, de acuerdo con el comunicado de prensa.

El evento se realizó en los predios del Escambrón y su ruta continuó hasta El Morro. Logró congregar a decenas de participantes “comprometidos con el bienestar físico, emocional y espiritual. Más que una actividad recreativa, la caminata se convirtió en un espacio de reflexión y superación personal, reforzando la importancia de mantener una mentalidad positiva y resiliente frente a los retos de la vida”, asegura el escrito.

PUBLICIDAD

Relacionadas Miguel Ángel te invita a transformar los pensamientos limitantes

Miguel Ángel Correa, mentor, organizador y motivador, agradeció el respaldo de los participantes y colaboradores que hicieron posible esta jornada. “Cada paso que dimos simbolizó la fuerza de nuestra voluntad y el poder de la unión. Romper límites no es solo una frase, es una filosofía de vida que nos impulsa a ser mejores cada día”, dijo.

La caminata culminó con un ambiente cargado de energía, dinámicas interactivas y mensajes de motivación que dejaron huella en todos los asistente. El evento marcó, además, el inicio de una serie de eventos con propósito que buscan fomentar el crecimiento personal, la unión comunitaria y la inspiración colectiva, demostrando que juntos es posible alcanzar nuevos horizontes.

Miguel Ángel Correa será uno de los conferenciantes del encuentro “Rompiendo Límites” el próximo 2 de noviembre en el Coca Cola Music Hall es la cita. Boletos disponibles en Ticketera.