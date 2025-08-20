Momentos oscuros delinearon su vida por muchos años. Pero luego de un despertar decidió no solo buscar el modo de superarse y mantenerse fiel a ese compromiso, sino también rendirse al llamado de servir de ejemplo y educar sobre las posibilidades para salir adelante por encima de las dificultades.

El “coach” de vida puertorriqueño Miguel Ángel Correa será uno de los conferencistas durante el evento “Rompiendo límites” para conversar sobre cómo identificar creencias que frenan tu progreso, consejos para contar con libertad financiera y ganar la confianza de apostar a tus talentos. Los españoles Amadeo Lladós y Javier Rodríguez se unirán al encuentro, que será el próximo 2 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall.

PUBLICIDAD

“Yo llevo 14 años desarrollándome personalmente desde que Dios me rescata y me saca de la droga”, confesó el motivador, natural de San Juan, al hablar de sus orígenes. “Todo comienza en mi niñez. Cuando yo era joven como que no tenía la figura paterna en mi vida. Siempre anhelaba tener un ‘coach’ de vida que me llevara de la mano, porque hubo muchas cosas en la vida y me hizo falta esa figura de autoridad, aunque mi mamá siempre estuvo”, rememoró al repasar su evolución personal y profesional.

“Pero cuando ya llegué a la adultez comencé a conocer el mundo del desarrollo personal. Comencé a conocer hombres que habían pasado por procesos cuando pequeños, igual que el mío. Venían de padres divorciados, venían de pasar escasez, venían de pasar hambre, venían de consumir drogas, y eso me inspiró a convertirme en mi mejor versión. Obviamente, esto no fue de la noche a la mañana”, dijo, y confesó el duro proceso de controlar la dependencia por las drogas.

Miguel Ángel suele compartir su testimonio para alentar en quienes viven una experiencia similar la confianza de que pueden cambiar su vida para bien. “Desde los 9 años comencé a consumir la marihuana. En mi adultez ya consumía ‘crack’, a los 18 hasta los 27 años, hasta que llegué al punto más bajo de estar deambulando en la calle, pidiendo dinero, comiendo comida del zafacón, pasando días sin dormir por no encontrar dónde dormir”.

El nacimiento de su hija menor, hace 14 años, fue un impulso para dejar atrás esa vida difícil. “Cuando mi esposa estaba dando a luz, en ese momento yo me encontraba en la calle. Llevaba varios meses limpio. Me había ido a celebrar el nacimiento de mi hija y, lamentablemente, tuve una recaída bastante fuerte. Esta era la tercera hija que no iba a ver crecer”, lamentó.

PUBLICIDAD

“Yo dije, ‘ya aquí perdí todo’, y Dios me dio una nueva oportunidad. Pasó un pastor evangelista, el señor Julio Cotto, del residencial Las Casas, pasó por donde yo vivía para ese entonces, en el residencial Luis Llorens Torres. Fue para allá, oró por mí, hizo una oración por mí, y hasta el sol de hoy más nunca he vuelto atrás, más nunca he tenido ansiedad de droga. Dios se manifestó de forma sobrenatural sobre mi vida. Me dio la fortaleza que necesitaba. Lo que no habían hecho 14, 15 programas de rehabilitación la fe lo hizo”.

A su conversión le siguió un proceso de ganarse la confianza de su esposa para saber su compromiso por mantenerse alejado del vicio. Comenzó a trabajar como guardia de seguridad. “Estaba vigilando a una persona que estaba en recuperación y la confianza poco a poco se fue ganando, obviamente, con uno portarse como se debe, y empecé a desarrollarme personalmente”, reveló sobre el proceso que demoró varios años.

Hace siete que se dedica a la labor como motivador. “Me agrada que puedo ayudar a otros. Todo lo que Dios hizo por mí un día, hoy en día lo hago por muchos y lo he hecho por miles ya. Hemos educado más de dos mil personas en Puerto Rico. Y no es tan solo enseñarles la habilidad para hacer dinero”, dijo el educador del mercado de divisas Forex, “sino transformando sus vidas, transformando sus familias, restaurando relaciones; todo lo que Dios hizo en diferentes áreas conmigo, yo lo he podido hacer con otros”.

PUBLICIDAD

Esa intención es la que llevará en el encuentro “Rompiendo límites” en noviembre. “Vamos a estar hablando de desarrollo personal, cómo una persona que tiene unos límites actualmente puede romperlos en todas las áreas, sean las finanzas, sea mental, sea laboral, sea en su negocio, en todas las áreas”, adelantó el también director de Golden Capital Investment.

Al hablar de quienes lo acompañarán en el evento, Miguel Ángel reiteró que Amadeo Lladós y Javier Rodríguez son, “dos mentores que me ayudaron en mi desarrollo personal en los últimos tres, cuatro años, tanto físico, mental y empresarial. Son dos referentes a nivel mundial de Latinoamérica, dos referentes muy poderosos. Han ayudado miles de personas”.

Boletos a la venta en Ticketera.

Para superarte

El “coach” de vida Miguel Ángel comparte varios consejos: