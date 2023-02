Dormir mal, levantarse y sentirse cansado, no poder conciliar el sueño, sufrir de bruxismo o tener una pareja que ronca. Los problemas que rodean el tiempo de descanso nocturno son muchos.

Algunos generan dudas y su resolución parece nunca encontrarse, pero estudios y profesionales se han animado a expandir el campo de investigación en lo que respecta al sueño y hoy ya existen las respuestas a muchas de estas molestias.

A continuación, preguntas y respuestas que pueden ayudarte a entender qué estás haciendo bien o mal.

¿Qué puedes hacer en la mañana para dormir bien en la noche?

Anne Marie Boyhan, experta en los temas del sueño en The Sleep Care Co., explicó al medio británico Mirror la importancia que tiene la luz solar en las mañanas para la regulación del sueño. “Asegúrate de recibir luz natural durante el día. Si la luz del sol llega a tus ojos por la mañana, especialmente antes de las 10:00 a.m., pones en marcha tu reloj biológico y activas el ritmo de las hormonas cortisol y melatonina, que trabajan sobre el sueño”, dijo la especialista.

Dormiste algunas horas pero el cuerpo sigue cansado, ¿a qué se debe?

Para Paola Caro, directora médica de la aseguradora argentina Vittal, una persona tiene que dormir la cantidad necesaria de horas según la edad: Por caso, los mayores de 14 años recomiendan entre 8 y 10 horas, después de los 18, entre 7 y 8 horas. La especialista aclara también que no solo es importante la cantidad de horas, sino la calidad del sueño: si éste se interrumpe con frecuencia las horas recomendadas se incrementan porque no se descansa bien. Por eso es bueno practicar hábitos de relajación antes de acostarse como ejercicios de meditación, leer o escuchar música relajante.

¿Qué acciones mejoran la profundidad del sueño?

De acuerdo con una encuesta realizada a 2,000 ingleses que difundió Mirror, el 54% de las personas tiene que estar en un ambiente completamente oscuro antes de poder dormir, mientras que un 27% expresó que necesita asegurarse que todo el entorno suyo esté bien cerrado, esto incluye tener las puertas con llave antes de acostarse.

Otra encuesta hecha por la National Sleep Foundation descubrió que la temperatura del dormitorio era un factor muy importante a la hora de descansar bien. Según los profesionales, la temperatura ideal a tener en el ambiente es de 64 grados Farenheit.

Un estudio publicado titulado “Light Exposure During Sleep Impairs Cardiometabolic Function” destacó que dormir con luces prendidas genera resistencia a la insulina por la mañana siguiente, esto se produce cuando las células de los músculos, el hígado y la grasa no pueden responder correctamente a la insulina y por ende, no puede acceder a la glucosa en sangre para producir energía.

¿Por qué se ronca?

“Las personas roncan porque no puede entrar la bocanada de aire completa y todo comienza a vibrar para que podamos respirar; esa vibración es la que produce el sonido del ronquido”, dice en una nota del New York Times, Kent Smith, expresidente de la Academia Estadounidense del Sueño y la Respiración. Smith agrega que el aire seco o húmedo en exceso puede agudizar los ronquidos y que dormir boca arriba o beber alcohol antes de irse a dormir también tiende a empeorarlos, ya que los músculos se relajan más y permiten que la lengua obstruya la garganta y restrinja el paso del aire.

¿Cuándo hay que preocuparse por los ronquidos?

Roncar no es una enfermedad en sí, pero en ocasiones puede ser un signo de apnea del sueño, un trastorno que puede llegar a ser muy grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidas veces a lo largo de la noche e impide que la persona tenga un buen descanso nocturno. Si los ronquidos interrumpen el sueño más de 30 veces por hora, la persona podría tener problemas más graves en el futuro, como cardiopatías y todos los problemas que surgen por la falta de sueño: depresión, ansiedad, hipertensión, etc.

¿Qué efecto tiene dormir con alguien que ronca?

Un estudio reciente llevado a cabo por el doctor Neil Stanley, director de la unidad de Investigación del Sueño de la Universidad de Surrey, Inglaterra, reveló que parejas que comparten la cama tienen 50% más problemas de sueño que quienes duermen en camas separadas. Y para la mayoría de los adultos que regularmente comparten una cama, eso podría explicar porqué a veces se levantan como atontados o cansados.

¿Cómo evitar el bruxismo y por qué es clave?

Para los profesionales de Mayo Clinic el bruxismo nocturno se considera un trastorno de movimiento relacionado con el sueño. Las personas que aprietan o rechinan los dientes mientras duermen tienen más probabilidades de padecer otros trastornos del sueño, como roncar o realizar pausas en la respiración (apnea del sueño).