Los pacientes de enfermedades respiratorias como el asma están en constante peligro, sobre todo en el hogar, donde existen muchos factores que pueden convertirse en detonantes de un ataque asmático en cualquier momento.

Desde los detergentes y químicos, hasta el ambiente y los animales, todos estos elementos pueden provocar que un paciente asmático tenga un episodio de cuidado. Pero, primeramente, es importante establecer qué es el asma.

“El asma es una condición crónica e inflamatoria de las vías aéreas que causa limitación del flujo del aire por el árbol traqueobronquial. Esta condición es reversible con medicamento”, explicó el neumólogo Luis Nieves Garrastegui.

A pesar de que no existen estadísticas de cuántos pacientes asmáticos hay en la isla, el especialista afirmó que los estudios apuntan a que “la prevalencia de asma en Puerto Rico es una de las más altas del mundo”.

“Si vas a una sala de emergencias en Nueva York y buscas todos los pacientes que visitaron por asma, te vas a encontrar que los latinos es una de las poblaciones que más visitan las salas de emergencia y, dentro de ese grupo, los puertorriqueños es el grupo étnico más grande”, confirmó Nieves Garrastegui.

Según el neumólogo, nuestros factores hereditarios juegan un papel crucial en esa prevalencia, pero también la ubicación geográfica es, en parte, responsable de que en la isla haya tanto paciente asmático.

“Primero, tenemos unos genes que nos hacen ser más asmáticos y resistentes a algunos tipos de medicamentos para el asma. O sea, que ya hay evidencia de que, genéticamente, los puertorriqueños tenemos más asma que otros grupos étnicos. Segundo, la geografía de esta isla nos expone a polvos del Sahara y más alergénos. Y, tercero, tenemos una interacción con infecciones virales o ambientales. Las tres cosas interaccionan y te da un ataque de asma”, expuso el médico.

No obstante, existen varios tipos de asma, los cuales se clasifican dependiendo de diversos factores en cada paciente.

“Está el asma alérgica en pacientes que son alérgicos. El asma relacionada al ejercicio, que les da a quienes no tienen ningún tipo de asma hasta que realizan actividad física y 20 minutos después tienen bronco espasmos. Hay asmas inducidas por medicamentos como los de la presión y otros tipos, que hacen que se te cierren los bronquios. También hay asma secundaria a las alergias o a las infecciones”, especificó el especialista en medicina interna y enfermedad pulmonar.

Pero, ¿qué provoca el asma?

“Lo que más provoca un asma sigue siendo las enfermedades virales, un catarro, una rinitis, una exposición de algo que sea infeccioso. Pero, en Puerto Rico, las alergias vienen por contaminantes ambientales como el polvo de Sahara, además hay muchos hongos por la humedad. Esas interacciones son las más importantes para activar el asma”, detalló el doctor Nieves Garrastegui.

Además de las condiciones genéticas, geográficas y ambientales, hay ciertos elementos que son parte de nuestros estilos de vida y que pueden desencadenar ataques asmáticos en pacientes con la condición.

Mezcla de productos de limpieza

Las llamadas “bombas milagrosas” de detergentes y químicos son unos de los factores más peligrosos que los pacientes asmáticos pueden encontrar en su hogar y, según Nieves Garrastegui, estas pudieran poner en riesgo la vida de la persona.

“Usualmente, cuando se mezcla la amonia, el clorox y cualquier cosa que sea derivado de petróleo o compuestos aromáticos, te va a dar problemas respiratorios. Si el paciente es asmático y alérgico su vida puede estar en riesgo”, afirmó.

El efecto de estos químicos en el sistema respiratorio se agrava cuando no hay ventilación donde son utilizados.

“Cuando mezclan dos y tres detergentes y están en espacios cerrados, en un baño que no tiene una ventana, pues puede estar seguro de que va a tener problemas respiratorios”, aseguró el doctor.

Lo que sucede es que estos químicos se cuelan en el sistema respiratorio y lo primero que ocurre es una reacción inflamatoria.

“Se empieza a hacer estrechez de las vías aéreas y la persona va a tener sibilancia (un sonido silbante y chillón durante la respiración) o ataques de tos que se van poniendo peor con el tiempo”, detalló.

En ese momento, Nieves Garrastegui recomienda que la persona salga del lugar de la exposición al químico y busque aire fresco. Luego, si ya tiene un diagnóstico completo de asma y está categorizado, debe usar una bomba de rescate.

“Las bombas de rescate lo que hacen es que abren los bronquios al momento. Si con el medicamento de rescate no mejora, entonces tiene que buscar ayuda médica”, indicó el doctor.

Otra recomendación es no hacer mezclas de productos, diluirlos en agua, no utilizarlos en espacios cerrados y tener en cuenta que no sean alérgicos al químico.

“Hay unos extremos, si hay personas que le hacemos pruebas de alergia y sale bien alérgica a este tipo de productos, pues tiene que evitarlo”, confirmó Nieves.

Además, el neumólogo recomienda a pacientes asmáticos tener un plan establecido con su médico para saber qué hacer en una exposición a químicos.

“No todos los pacientes responden igual y hay unos que siendo asmáticos y usando la bomba de rescate se les quita todo. Hay otros que aparte de la bomba de rescate tienen que usar algo más, como un antiinflamatorio, un esteroide en el momento. Mientras que hay otros que tienen que tener un monitoreo con un medidor de flujo, si salen bajos pues deben llamar al médico e ir a sala de emergencia”, dijo el doctor Nieves.

Abanicos y los ácaros

En el hogar, debido a las altas temperaturas, las personas suelen utilizar abanicos, lo que pudiera ser contraidicado para pacientes asmáticos.

“Sabemos que el paciente que está expuestos a abanicos de techo en la noche, al dormir, eso hace que los ácaros estén constantemente circulando. Por lo tanto un paciente asmático y alérgico no debe tener abanicos en su casa para dormir”.

Hongos y humedad

El hongo es otro factor peligroso para las condiciones respiratorias y en Puerto Rico el ambiente es propicio para su aparición, por lo que los pacientes necesitan cuidarse de estos organismos.

"Hay un estudio que muestra que dentro de las casas la cantidad de esporas y hongos iguala o sobrepasa los que están afuera (medio ambiente).

Asimismo, la humedad que es característica de nuestro ambiente tropical, afecta a pacientes con problemas respiratorios.

“Para personas que viven en lugares húmedos, les recomiendo siempre que compres un dehumidificador que recoge agua. No que vaporiza ni hecha medicamento. Un dehumidificador es bien importante en sitios con mucha humedad y hongos. Además de un purificador HEPA”, recomendó el médico.

Cucarachas

Según el galeno, todas las casas, aunque las personas no lo acepten, tienen cucarachas y este insecto “tiene una proteína alergénica que hace que a los pacientes les de mucha alergia y luego viene el asma”.

Mascotas

Hay mucha gente que es alérgica a los perros, a los gatos, a los pájaros y a las cotorras y, según el doctor Nieves Garrastegui, cualquier animal que tenga sangre caliente es potencialmente alergéno.

“Los estudios que se han hecho hay mucha gente que es alérgica a la proteína que está en la saliva del perro. En los gatos es el pelo, la orina, el sudor”, afirmó el doctor.

No obstante y, a pesar de todos los factores en contra de los pacientes asmáticos puertorriqueños, el neumólogo afirmó que “el asma sí es reversible”.

“Un paciente con asma, si se trata adecuadamente, va a lograr tener capacidad pulmonar casi normal. Sin embargo, en los pacientes con en el caso de enfisema y el COPD (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) no hay reversibilidad, aunque se traten adecuadamente, porque no necesariamente van a mejorar su capacidad pulmonar”, concluyó Nieves Garrastegui, quien tienen su oficina en la Torre del Hospital San Francisco, en Río Piedras.

