Varios organismos de la salud han evidenciado cifras en las cuales se observa que los niños menores de 18 años están siendo más expuestos a productos que contienen cafeína.

Una de aquellas organizaciones es la Nationwide Children’s Hospital y los Centros de Control de Toxicología de Estados Unidos que encontraron que entre el 2011 y 2023 ha habido un aumento del 17 por ciento de niños y adolescentes que consumen bebidas con esta sustancia.

De acuerdo con la doctora Hanna Hays, del Centro de Toxicología de Ohio, la cafeína no favorece la salud de los niños por tratarse de cuerpos que se encuentran en desarrollo, por lo que en casos que han recibido en este centro y según la investigación, se han observado afectaciones como agitación, náuseas y frecuencia cardiaca acelerada.

PUBLICIDAD

Los resultados del estudio

Por otra parte, la tasa de exposición de las bebidas energéticas líquidas suma un 35 por ciento en el período mencionado, al igual que aquellas que vienen en polvo tuvo un aumento del 633 por ciento.

“Me sorprendió que casi el 70 por ciento de las exposiciones de nuestro estudio fueran en niños menores de seis años”, aseguró Hays en una entrevista para CNN.

Así mismo, la doctora mencionó que este aumento en el consumo de bebidas con cafeína, puede deberse a que son más fáciles de encontrar en cualquier supermercado, al igual que la mayoría de estos vienen en presentaciones muy llamativas para los niños y adolescentes.

Dado que los niños copian las actitudes de los adultos más cercanos, la doctora recomienda que en lo posible se evite tener este tipo de bebidas en casa, para que los menores no sientan atracción o deseo de probarlos.

“Sin embargo, si decide tener estos productos en su hogar, debe guardarlos en un lugar seguro lejos del alcance de los niños”, concluyó Hays.

De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría, los menores de edad no deben consumir cafeína antes de los 12 años y después de esa edad, podrían hacerlo, pero limitar su ingesta a 100 mg al día, además que esta sustancia no es un nutriente, por lo que no es necesario su consumo en menores de edad.

Efectos de exceso de cafeína en los niños

Según el portal Pediatrics Northwest, estos son algunos de los efectos que podría tener la cafeína en el organismo de los niños:

Problemas de sueño

Adicción a la cafeína

Ansiedad, nerviosismo

Aumento de la frecuencia cardíaca

Presión arterial alta

Diarrea, malestar estomacal

Deshidratación

Por eso, es importante que siempre revise los ingredientes de los productos que lleve a casa para evitar que sus niños estén consumiendo alimentos con cafeína.