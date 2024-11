Cuando se habla de las virtudes de la sal es usual pensar en sus usos en la gastronomía o en lo necesario de su consumo para una salud óptima. Pero se trata de un mineral con una diversidad mayor de beneficios.

Mediante un ambiente controlado inspirado en una cueva de sal, la haloterapia es una de las prácticas que promueve su uso para disfrutar del bienestar asociado a ella, como mejorar la salud respiratoria y contar con alivio en enfermedades de la piel, entre otros propósitos.

“La haloterapia antiguamente se hacía solamente en las cuevas naturales de sal, que son estas cuevas que estuvieron bajo agua por miles de años y cuando se secaron esa roca quedó impregnada de estas sales”, detalló la haloterapista Maritza Jiménez.

PUBLICIDAD

“Estas sales en grandes concentraciones hacían que los mineros que iban a sacar la sal no tuvieran padecimientos de la piel, ni respiratorios ni de la presión. Esas tres cosas empezaron a inquietar a los médicos”, prosiguió la también propietaria de Saltium Terra, en San Juan. “De ahí empiezan a replicar este ambiente en otros lugares”.

Jiménez compartió que el interés de traer el concepto a Puerto Rico surgió tras experimentar sus beneficios en otros países para tratar problemas de salud.

Además de paredes recubiertas de sal, la sala de tratamiento cuenta con un halogenerador que tritura micropartículas de sal y las dispersa en el aire. ( Carlos Rivera Giusti )

“Yo soy asmática y había visto en Italia la cueva de sal. Me gustó. En España la había también. En Estados Unidos las hay”, dijo. “Esa ingesta de medicamentos todo el tiempo es bien terrible. Entonces, me di cuenta de que aquí en Puerto Rico quería darme una terapia de sal y busqué, pero me di cuenta de que no hay nada”.

En su interés para establecer un ambiente para ofrecer haloterapia, dedicó tiempo a estudiar el concepto. “Estuve tres años en investigación; cómo era, cómo funcionaba. Cogí los cursos de la asociación en Estados Unidos (Salt Therapy Association)”, afirmó. “Hago contacto con (la empresa) Prisco, que están en Mayagüez, y son los que trabajan la salinificadora del sur, y ellos nunca lo habían hecho de esa manera, pero fueron los que nos suplieron la sal de las paredes”.

Para la construcción de los muros de sal para emular el microclima, contrató a un experto de Rumania.

En la actualidad, en las sesiones incluye la cromoterapia o terapia de color y la músicoterapia para potenciar el estado de bienestar.

PUBLICIDAD

Una sesión puede abarcar distintos tipos de terapias, como la sensorial, en la que el paciente camina sobre la sal. ( Carlos Rivera Giusti )

Jiménez aseguró que no existen riesgos a la salud de exponerse a la haloterapia. “Una persona puede dormir en la cueva, puede quedarse una semana, puede vivir en la cueva, porque no tiene contraindicaciones”, afirmó.

A continuación, compartió más detalles sobre este método alternativo para la salud.

Qué es

“La haloterapia es una técnica centenaria que consiste en la aspersión de sal seca, sal de roca, en micropartículas para que sean respiradas y depositadas en la piel”.

Cómo beneficia

Entre los beneficios demostrados, están los relacionados con enfermedades del sistema respiratorio como alergias, sinusitis y asma. “En este caso, la sal se respira, va a las fosas nasales, senos frontales, va a los oídos garganta y baja hasta los pulmones, y es tan pequeña que llega a los bronquiolos y alveolos de los pulmones, eliminando todos los virus y bacterias que están en ese lugar, incluyendo también las personas que padecen de tabaquismo, les limpia los pulmones del humo del fumador”, explicó la haloterapista.

También, al depositarse en la piel, actúa como microexfoliante y provee beneficios para enfermedades dermatológicas. “Inmediatamente te empieza a cambiar el pH de uno acídico a uno alcalino. Te alcaliniza la piel, por lo tanto, empiezas a sentir la piel más suave”. En la lista de padecimientos que la haloterapia puede provocar alivio figuran la dermatitis atópica y la psoriasis.

“Aparte de todo esto, la hipersalinización del lugar hace que 50 minutos en la cueva equivalgan a cinco horas de descanso”.

Cómo es la técnica

“Se usa un halogenerador, que es la máquina responsable de triturar esas partículas de sal en micropartículas. Esta sal se limpia en laboratorios hasta que queda 99% sal. No hay minerales como en la playa, que tú respiras sal con todo lo demás, inclusive el smog del carro, el polvo del Sahara”, explicó a modo de ejemplo. “Para esto, se limpia completamente creando un ambiente hipersalinizado que elimina todos los metales pesados del ambiente que uno está acostumbrado”.

PUBLICIDAD

Quiénes pueden beneficiarse

“No tiene ningún tipo de efecto secundario ni contraindicación. Desde los tres meses de nacido, si el bebé no es prematuro, que ya estén formados sus pulmones, puede utilizar la haloterapia cualquier persona. Desde la primera terapia tú vas a sentir un beneficio”, aseguró. “Hay una neumóloga pediátrica en Bayamón que refiere a niños aquí antes de aumentarles los medicamentos”, dijo sobre la experta en salud que, según confesó, no conocía hasta que comenzó a recibir a sus pacientes. “Para niños con espectro autista es maravilloso”.

En qué consiste una sesión

En el caso de Saltium Terra, cada sesión suele durar 50 minutos para adultos, y 40 para niños. Se sugiere vestir ropa cómoda. Para asegurar un ambiente relajado no se permite el uso de celular. Se proveen medias desechables porque la terapia también es sensorial y abarca caminar sobre la sal. La persona descansa en un diván.

“Los niños tienen un área para jugar”, resaltó Jiménez, quien aclaró que “no combinamos la terapia de niños con la terapia de adultos”.

Frecuencia recomendada

Como es de suponer, la cantidad de veces recomendada para exponerse a la terapia de sal varía según cada caso. “Las condiciones de la piel requieren terapias más seguidas en lo que la condición disminuye o mejora”, mencionó. “En casos respiratorios, la primera semana deben ser dos terapias y luego una terapia semanal de mantenimiento hasta que se sientan bien”.

De paso, Jiménez fue enfática en que la haloterapia no pretende sustituir tratamientos médicos y siempre se debe consultar con un doctor antes de iniciar.

Ten en cuenta

“Que un lugar tenga sal en las paredes y en el piso no quiere decir que da haloterapia. Tiene que haber un halogenerador, que es la pieza que tritura las micropartículas y las dispersa en el aire. Además, quien lo ofrece debe tener certificación como haloterapista”, espeficó Jiménez.

Saltium Terra ofrece servicios de martes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., siendo a las 5:00 la última terapia. Para más información: 787-754-4486, saltiumterrapr.com o saltiumterrapr@gmail.com