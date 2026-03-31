La lengua de vaca o de suegra, como se le conoce popularmente a las plantas de la familia Sansevieria, es opción excelente para interiores gracias a su resistencia, bajo mantenimiento y gran capacidad de adaptación.

Se trata de un género de herbáceas, perennes y rizomatosas. Se distingue por sus hojas alargadas, rígidas y perennes que pueden mantenerse en buen estado durante largos períodos. Su alta resistencia a plagas y su capacidad para adaptarse a distintos entornos la convierten en una opción ideal para decorar interiores por su alta resistencia y elegancia.

Tolera baja iluminación y ambientes secos, lo que la hace perfecta para hogares y oficinas.

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Según especialistas, la lengua de suegra contribuye a mejorar la calidad del aire, ya que ayuda a absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, incluso durante la noche. De hecho, ha sido reconocida por la NASA por su capacidad para filtrar toxinas del aire.

También se le atribuye la capacidad de aportar equilibrio ambiental y regular la temperatura en los espacios interiores.

Según el Feng Shui, esta planta atrae buenas energías y protección, pero se recomienda evitar colocarla en pasillos estrechos donde pueda obstruir el paso o flujo.

Mantenimiento

En el ámbito de la jardinería, algunos expertos recomiendan utilizar cerveza como fertilizante natural para potenciar el crecimiento de la planta. Esto se debe a que contiene nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, esenciales para el desarrollo vegetal. Además, la presencia de levadura favorece la descomposición de materia orgánica y mejora la absorción de nutrientes.

Sin embargo, el uso de cerveza debe realizarse con precaución. Se aconseja evitar bebidas con alto contenido alcohólico o artesanales, ya que podrían dañar las raíces. La forma más segura es diluirla antes de aplicarla.

Para su uso, se recomienda mezclar tres cucharadas de cerveza en un litro de agua y aplicar la solución una vez al mes, evitando el exceso de humedad para prevenir el encharcamiento del sustrato.

También es posible utilizar una mezcla suave para la limpieza de hojas, ayudando a eliminar el polvo acumulado y mejorar la salud de la planta.

Como alternativa, existen otros fertilizantes naturales como el jengibre, las cáscaras de guineo, los saquitos de té usados, la borra de café o restos orgánicos, que también favorecen el crecimiento.

Cuidados básicos

Para mantener una Sansevieria saludable, los expertos recomiendan:

Luz : se adapta a distintas condiciones, pero prefiere luz indirecta brillante y tolera la sombra.

: se adapta a distintas condiciones, pero prefiere luz indirecta brillante y tolera la sombra. Riego : necesita poca agua; es fundamental dejar secar el sustrato entre riegos.

: necesita poca agua; es fundamental dejar secar el sustrato entre riegos. Tiesto con drenaje : evita el exceso de agua, ya que puede dañar las raíces.

: evita el exceso de agua, ya que puede dañar las raíces. Sustrato adecuado : debe ser ligero y aireado, con materiales como arena o perlita.

: debe ser ligero y aireado, con materiales como arena o perlita. Temperatura : el rango ideal está entre 64°F y 80°F.

: el rango ideal está entre 64°F y 80°F. Humedad : se adapta a ambientes secos y no requiere pulverización.

: se adapta a ambientes secos y no requiere pulverización. Abono : aplicar fertilizante líquido una vez al mes en primavera y verano.

: aplicar fertilizante líquido una vez al mes en primavera y verano. Poda : retirar hojas secas o dañadas para favorecer su crecimiento.

: retirar hojas secas o dañadas para favorecer su crecimiento. Propagación : puede realizarse por división de rizomas o esquejes.

: puede realizarse por división de rizomas o esquejes. Plagas : aunque es resistente, pueden aparecer cochinillas o pulgones ocasionalmente.

: aunque es resistente, pueden aparecer cochinillas o pulgones ocasionalmente. Ubicación : ideal para interiores, incluso dormitorios, por su capacidad de purificar el aire.

: ideal para interiores, incluso dormitorios, por su capacidad de purificar el aire. Precaución: Es tóxica para perros y gatos si se ingiere, pudiendo causar vómitos o diarrea.

En resumen, la lengua de suegra es una de las mejores opciones dentro de las plantas de interior fáciles de cuidar, ideal para quienes buscan una opción resistente, decorativa y beneficiosa para el ambiente.