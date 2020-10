El corazón es un órgano vital, es nuestro motor. Pero, ¿conocemos realmente cómo funciona y qué le hace daño? Hay varias enfermedades que pueden afectarlo peligrosamente y te decimos cuáles son.

Primeramente, hay que establecer la función del corazón. Este músculo es el órgano principal del sistema circulatorio y es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las partes del organismo, lo cual abona al funcionamiento óptimo de otros sistemas del cuerpo.

El corazón consta de cuatro cavidades, dos en la parte superior (aurícula derecha y aurícula izquierda) y dos en la parte inferior (ventrículo izquierdo y ventrículo derecho). El lado derecho del corazón recibe sangre pobre en oxígeno, esta se bombea a los pulmones y se reoxigena. Al mismo tiempo, el lado izquierdo del corazón recibe la sangre rica en oxígeno y la bombea al organismo. Mientras que el sistema eléctrico del corazón envía impulsos en dos fases consecutivas a las cavidades, esto hace que se contraigan bombeando la sangre a todo el cuerpo.

A pesar de su rol vital en el organismo, al parecer, las personas cuidan poco de su corazón, esto se evidencia con el hecho que apunta a que las enfermedades cardiacas son la principal causa de muerte a nivel mundial.

“Las enfermedades del corazón son la causa de muerte número uno en Puerto Rico, Estados Unidos y en el mundo. No es el cáncer, no es el COVID-19. Pero, cuando hablamos de condiciones del corazón, es bien amplio porque hay diferentes enfermedades”, estableció el doctor Francisco J. Lefebre, cardiólogo del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe (CCPRC).

Existen cuatro condiciones cardiacas que mayormente afectan a la población. Estas son las arterias coronarias, las arritmias, el fallo cardiaco y los problemas en las válvulas del corazón.

Las condiciones cardiacas están identificadas de la siguiente manera: cuadrado - enfermedad de las arterias coronarias; estrella - arritmia; triángulo - fallo cardíaco; y círculo - problemas en las válvulas.

Enfermedad de las arterias coronarias

Las arterias se endurecen y se estrechan debido a la acumulación de colesterol.

Las arterias coronarias son las arterias que le suplen sangre al corazón. Esas arterias se endurecen y se estrechan debido a la acumulación de colesterol, por lo que cada vez fluye menos sangre a través de ellas. Como consecuencia, el músculo cardíaco no puede recibir la sangre o el oxígeno que necesita.

“Esta condición es de las más comunes y que más nos preocupa porque la incidencia y la tasa de mortalidad son altas”, confirmó el doctor Lefebre Llavona, quien es miembro del Colegio Americano de Cardiología.

Por su parte, el también cardiólogo del CCPRC y catedrático de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el doctor Héctor Banch Vina, afirmó que la enfermedad de las arterias coronarias es una de las causas más comunes de ataques cardiacos.

“Los factores de riesgo son la presión alta, la diabetes, el fumar, tener el colesterol alto bien descontrolado y el historial familiar. Hay pacientes con familiares que han tenido enfermedad coronaria antes de los 50 años y eso es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria”, explicó Banch Vina.

Síntomas

Entre los síntomas más comunes de la enfermedad de arterias coronarias, están la angina de pecho y la fatiga.

“La angina es un dolor de pecho que viene cuando se realiza actividad física. Lo típico es que ese dolor mejora cuando el paciente descansa. Se coge un break, le pasa el dolor, sigue y le vuelve a dar. Ese es el patrón típico. La angina puede darse también con cualquier tipo de estrés y mejora cuando descansa o se va el periodo de estrés. Otros pacientes con enfermedad coronaria también pueden tener fatiga con alguna actividad física”, dijo el catedrático.

Tratamiento

Esta enfermedad coronaria se puede tratar con medicamentos para controlar la angina.

“Si son hipertensos, hay que controlar la presión y eso los ayuda a mejorar los síntomas. Hay pacientes que, por la misma enfermedad coronaria, presentan dolor de pecho que no se les va, o un infarto, esos son pacientes que necesitan un cateterismo, ponerle una mallita en el corazón o que los sometan a una cirugía de bypass. Lo más importante es la terapia médica”, afirmó Banch Vina.

Arritmia

El corazón puede latir demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular.

Otra enfermedad cardiaca frecuente es la arritmia. Para el doctor Lefebre Llavona, es la segunda enfermedad cardiaca más común en la isla, mientras que el doctor Banch Vina la posiciona en el tercer lugar.

La arritmia es un trastorno en la frecuencia cardíaca (pulso) o del ritmo cardíaco. Cuando se presenta la condición, el corazón puede latir demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de manera irregular.

“El corazón tiene un estímulo eléctrico que hace que se estimule y bombee sangre. Ese estímulo tiene un ritmo, cuando ese ritmo se pierde a eso le llamamos arritmia. La gama de arritmias es amplia, hay muchos tipos. Dependiendo de qué tipo de arritmia sea, es el tratamiento que lleva”, indicó el doctor Lefebre Llavona.

Síntomas

Son mayormente las palpitaciones, pero hay pacientes que presentan dolor de pecho, mareos, desmayo y pérdida de conocimiento.

Tratamiento

“Depende del tipo de arritmia, hay unos pacientes que son tratados con medicamentos antiarrítmicos. Si un paciente no tolera este tipo de medicamento o tiene algún tipo de arritmia específica, se le hace un procedimiento de ablación que es por catéter, donde se busca en el corazón el lugar de donde viene la arritmia y con un catéter especial se quema esa área. Algunas de las arritmias son curables, a otras les disminuye la frecuencia de los episodios y los síntomas con la ablación”, detalló Banch Vina, quien es especialista en electrofisiología.

“Las arritmias pueden ser asociadas a enfermedades del corazón como puede ser que no tenga una condición y tenga una arritmia. No todas las arritmias son malas, hay unas benignas y es nuestro deber como cardiólogos, si el paciente presenta síntomas, identificar qué tipo de arritmia tiene y tratarla”, sostuvo Lefebre Llavona.

Fallo cardíaco

Los pacientes con condiciones cardiacas como enfermedad coronaria, válvulas o arritmia, deben tratarse esas condiciones para evitar un fallo cardiaco.

El fallo cardíaco es cuando el corazón no puede bombear la sangre efectivamente al cuerpo y a los demás órganos.

“Hay pacientes que tienen fallo cardíaco porque tienen el corazón muy débil y este no puede bombear la sangre adecuadamente. Hay pacientes cuyo corazón no está débil, se contrae normalmente, pero no se relaja como debería y eso no permite que se llene adecuadamente. Entonces, no puede bombear un volumen de sangre normal para todo el cuerpo”, estableció Banch, quien se especializa también en fallo cardiaco.

Síntomas

Los pacientes presentan fatiga durante la actividad física, hinchazón en las piernas y falta de aire porque a veces acumulan líquido en los pulmones.

Tratamiento

“Cuando esos problemas progresan y no se atienden pueden desencadenar en fallo. Además de tratar esas condiciones, se le da al paciente medicamento para el fallo cardiaco y hay pacientes que necesitan también diuréticos para mejorar los síntomas de hinchazón y congestión. En casos de pacientes terminales, una opción de tratamiento es realizarle un trasplante de corazón”, indicó Banch, quien también es especialista en trasplantes.

Problemas en las válvulas

El corazón tiene cuatro válvulas que se abren para que la sangre fluya a través o hacia afuera del corazón y luego se cierran para impedir que vuelva en dirección contraria.

El corazón tiene cuatro válvulas las cuales se abren para que la sangre fluya a través o hacia afuera del corazón y luego se cierran para impedir que vuelva en dirección contraria. Pero, algunas veces estas válvulas no funcionan adecuadamente.

“Tenemos dos válvulas en el lado izquierdo y dos en el lado derecho. Hay veces que estas válvulas- que son como unas puertitas que abren y cierran y dejan pasar sangre de un lugar a otro del corazón- con el tiempo se dañan y hay que cambiarlas”, explicó Lefebre.

Síntomas

Cuando ocurre este problema en las válvulas, los pacientes pueden presentar síntomas como los del fallo cardiaco: fatiga e hinchazón. A veces pueden llevar a diferentes arritmias y hasta una muerte súbita.

Tratamiento

“Usualmente, el tratamiento es cirugía. Ya sea reparar la válvula con el cirujano o que le ponga una nueva. Cuando se le pone la válvula nueva, funciona normalmente y las válvulas proteicas duran entre 10, 15 y hasta 20 años. Se pueden dañar con el tiempo y esos pacientes necesitan operarse otra vez”, aseguró Banch.

Estas cuatro afecciones cardiacas son peligrosas y pueden aparecer conjuntamente o desencadenar otras condiciones si no son tratadas por un especialista.

“Decir que una condición es más peligrosa que la otra es difícil porque no son mutuamente exclusivas. Tengo una arritmia así que no voy a tener ninguna otra, pues no. Puedes tener dos, tres o las cuatro (condiciones). No tan solo que pueden tener dos o más condiciones, sino que puede ser que una sea la causa de otra”, aseguró.

“Por ejemplo, tuve un problema de las (arterias) coronarias, tuve un infarto, afectó el músculo del corazón, así que el músculo se puso más débil y no bombea sangre de una manera efectiva, así que eso llevó a fallo cardiaco también. Son condiciones que están entrelazadas y unas tienen que ver con otras”, especificó Lefebre Llavona.

¿Cómo prevenir enfermedades cardiacas?

Llevar estilos de vida saludables evitará que el corazón se deteriore.

Existen unos factores de riesgo que inciden en el desarrollo de enfermedades del corazón, por lo que ambos cardiólogos coinciden en que prevenir los problemas cardiacos sí es posible.

“Nosotros (los puertorriqueños), culturalmente, estamos a mayor riesgo de enfrentar enfermedades del corazón. Nos gusta el dulce, comer grasoso, fumar y no hacer ejercicio. Esos son los factores que tenemos que modificar. Pero, curiosamente, los factores de riesgos de las enfermedades del corazón son modificables”, señaló Lefebre Llavona.

Por tanto, si una persona quiera reducir el riesgo de padecer de alguna enfermedad cardiaca, es importante “que lleve un estilo de vida saludable, una dieta baja en colesterol, ejercicio, controlar la diabetes, la hipertensión y tomar sus terapias médicas. Además, mantenerse alejado del cigarrillo porque hace mucho daño al corazón”, concluyó Banch Vina.