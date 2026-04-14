La manzana verde es una fruta de consumo habitual en distintas dietas y contextos de alimentación saludable, gracias a su perfil nutricional caracterizado por un alto contenido de agua, fibra y un bajo aporte calórico.

Según especialistas en nutrición, estas cualidades influyen en la sensación de saciedad, el funcionamiento intestinal y la respuesta glucémica del organismo. Su presencia en la alimentación diaria responde tanto a su accesibilidad como a su valor dentro de patrones que priorizan alimentos con alto contenido de fibra y pocas calorías, favoreciendo la regulación del apetito.

La médica argentina especialista en nutrición Ana Cascú explicó que la manzana verde posee una fuerte carga simbólica dentro de la cultura alimentaria. Durante años fue asociada a la dieta restrictiva y a lo “permitido”, lo que llevó a que muchas personas la vinculen más con la obligación que con el disfrute.

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Sin embargo, aclara que no es un “alimento de dieta”, sino una fruta con un excelente valor nutricional, que puede integrarse en una alimentación equilibrada sin restricciones innecesarias.

Beneficios nutricionales

Estos componentes cumplen funciones clave en la salud metabólica, la salud intestinal y la protección frente al estrés oxidativo.

1. Efecto prebiótico: La manzana verde contiene pectina, una fibra soluble con efecto prebiótico, que favorece el desarrollo de microbiota intestinal saludable. Esto contribuye a mejorar la digestión y regular el tránsito intestinal, especialmente en casos de constipación o digestión lenta.

2. Control del apetito: Gracias a su combinación de fibra, agua y bajo aporte energético, la manzana verde favorece la saciedad y ayuda en el control del apetito. Además, presenta menor contenido de azúcares que otras variedades y una mayor proporción de ácidos orgánicos y compuestos fenólicos, lo que puede generar una respuesta glucémica más estable.

La pectina también contribuye a ralentizar la absorción de azúcares, ayudando a mantener niveles estables de glucosa en sangre.

3. Beneficios cardiovasculares: En el ámbito de la salud cardiovascular, su contenido de antioxidantes, como flavonoides y polifenoles, puede ayudar a reducir la oxidación del colesterol LDL y mejorar la función endotelial. Diversos estudios han vinculado el consumo regular de manzana con un menor riesgo cardiovascular dentro de una dieta equilibrada.

Consumo y recomendaciones

Para aprovechar al máximo sus beneficios, se recomienda consumir la manzana verde con cáscara, previamente lavada, ya que allí se concentra una mayor cantidad de compuestos antioxidantes.

No existe un momento específico del día para su consumo: puede incorporarse como colación saludable, antes de las comidas principales o como parte de un desayuno liviano.

En algunos casos, su ingesta puede provocar molestias digestivas debido a su contenido de fibra fermentable, fructosa y FODMAPs, especialmente en personas con síndrome de intestino irritable o sensibilidad digestiva. En estos casos, la tolerancia es individual y puede mejorar ajustando la cantidad o el contexto de consumo.

En definitiva, la manzana verde puede formar parte de distintos patrones de alimentación saludable, aportando calidad nutricional sin necesidad de asociarla a la restricción.