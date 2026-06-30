( El Tiempo / GDA )

Aunque muchas personas consideran que el baño es el lugar más sucio del hogar, estudios de la organización de salud pública NSF International indican que varios objetos de la cocina concentran una mayor cantidad de bacterias.

¿Por qué la cocina?

La limpieza del baño suele recibir la mayor atención en los hogares. Sin embargo, diversas investigaciones de NSF International concluyen que las superficies donde se preparan los alimentos presentan niveles más altos de contaminación bacteriana que muchas zonas del baño.

Los especialistas explicaron que la cocina reúne condiciones favorables para el desarrollo de microorganismos debido a la presencia constante de humedad, restos de alimentos y utensilios que pueden dispersar bacterias si no se desinfectan correctamente.

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Este artículo encabeza la lista

El estudio de NSF International encontró que más del 75% de las esponjas analizadas dieron positivo para bacterias coliformes, grupo que incluye microorganismos como Salmonella y Escherichia coli (E. coli).

La humedad permanente y el contacto frecuente con superficies contaminadas, especialmente después de manipular carne cruda, convierten a las esponjas en un medio propicio para la proliferación y dispersión de bacterias.

Esto también concentra microorganismos

El lavaplatos de la cocina ocupa el segundo lugar entre las superficies con mayor presencia de bacterias. La investigación detectó bacterias coliformes en el 45% de los lavaplatos analizados.

Los investigadores atribuyen este resultado a la acumulación de restos de alimentos, jugos de carne, verduras sin lavar y al contacto constante con esponjas contaminadas, factores que favorecen el crecimiento de microorganismos.

El portacepillos de dientes destaca en el baño

En el baño, el objeto con mayor nivel de contaminación identificado por el estudio fue el portacepillos de dientes.

En una muestra de 22 hogares, este accesorio presentó niveles elevados de bacterias coliformes, por encima de otras superficies como los grifos o los asientos del inodoro.

Otros objetos que requieren limpieza frecuente

Entre otros elementos que registraron una presencia importante de microorganismos se encuentran los recipientes para alimento de las mascotas y los depósitos de las cafeteras.

Según la investigación, el 50% de estos últimos presentaba moho y levaduras, favorecidos por un ambiente húmedo, oscuro y cálido.