Es cierto que algunos alimentos pueden ocasionar dificultades al sistema digestivo de cualquiera, sin embargo, hay condiciones de salud que hacen la situación más precaria. Una de estas es la colitis, padecimiento del sistema digestivo, que requiere de atención médica. Lo más recomendable es asistir a un especialista en gastroenterología, quien tiene la capacidad de lidiar con este padecimiento.

La colitis es una inflamación del colon, también conocido como intestino grueso. Los síntomas principales son el malestar y dolor en el abdomen. Puede ser leve y recurrente durante un periodo prolongado, o grave y repentino.

Pero existe otro tipo de colitis que puede llegar a ser muy perjudicial para la salud; colitis ulcerosa, uno de los dos tipos principales de esta enfermedad intestinal inflamatoria. Los síntomas aparecen en el intestino grueso y pueden ser lo suficientemente graves como para dificultar incluso las actividades diarias más simples.

La colitis ulcerosa es el tipo más común de la enfermedad intestinal inflamatoria. Los síntomas usualmente incluyen sangre o pus en las heces, fiebre y pérdida del apetito, junto con anemia, ritmo cardíaco acelerado y problemas digestivos, asegura el newsletter de Healtline, página dirigida a temas de salud.

Si bien es cierto que no es posible curar la condición solo con la alimentación, no menos cierto es que lo que comes puede hacer la diferencia con los síntomas que sientes. Existe investigación que demuestra que la fibra puede ser benéfica para manejar esta condición, particularmente durante periodos de remisión.

Es de suma importancia acudir al especialista para que derermine el tratamiento a seguir y no posponer su atención. Junto con el protocolo y medicamentos que recomiende su médico, hay batidos y jugos verdes que pueden ayudar al flujo de los alimentos porque son ricos en fibra.

Asimismo es importante consumir alimentos ricos en probióticos, que son bacterias vivas o microorganismos que promueven el crecimiento de la bacteria saludable en el tracto digestivo.

La primera recomendación es el jugo de zanahoria, se necesita 6 piezas de ella, más un vaso de agua, esto ayuda a disminuir la inflamación intestinal, además de ser auxiliar para el estreñimiento o la diarrea, se recomienda beber en ayunas sostiene Farmacias Guadalajara en su blog web.

También sugiere agua con semillas de linaza que son ricas en fibra, por lo que disminuye la inflamación de manera natural. Igualmente ayuda a limpiar y proteger la flora intestinal, mejora la digestión y aportará energía. Para la preparación sólo se pone un poco de semillas de linaza a remojar en un vaso de agua durante la noche, se debe tomar la bebida en ayunas, y los síntomas de colitis disminuirán.

Por otro lado, para combatir la colitis también se recomienda el jugo de mango y sábila. Se necesita mezclar un mango muy maduro con gel de una hoja de sábila (aloe vera), además de una taza y media de té frío de la planta malvavisco, y verduras al gusto. La eficacia de esta bebida se debe a que es muy rica en fibra.

Una última recomendación es la batida de guineo con papaya debido a que es muy alto en fibra. Se prepara mezclando un guineo, una taza de papaya, taza y media de agua, luego se pasa por un procesador de alimentos o una licuadora; incluso se puedes añadir chía.